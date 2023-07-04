5000 prim değil 4.500 prim yeterli! 2. EYT torbası 45-46-48-50-52-55 yaşındakilere vurdu! Staj Çıraklık, Bağkur affı...

EYT düzenlemesinin hayata geçmesinin ardından yeni emeklilik reformu için 2. torba yasa bekleniyor. Bu çalışmaların arasında en merak edilen konulardan biri de kademeli emeklilik oldu. Hükümetin atacağı adımlar milyonlarca çalışanın gündemine gelirken, kademeli emeklilik sisteminin geleceği yönündeki beklentiler de güçlendi. Bu sistemde prim ödeme süresi, sigorta yılı, emeklilik koşulları gibi faktörler dikkate alınarak emeklilik yaşının kademeli olarak düşmesi bekleniyor. İşte yeni sisteme dair merak edilenler...