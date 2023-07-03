SGK SSK, Bağkur'lu herkes ATM'ye koşsun! 7.500 TL üstü maaş alan emekliye 10.000 TL verilecek! TCKN sonu 2,4,6,8 olanlar...
Temmuz ayında aylıklara yapılan zam, promosyonlarla birlikte de etkisini gösterecek. Bankalar, aylıkların farklı aralıklarında (3.500 liranın altı, 3.500-7.500 lira arası, 7.500-10.000 lira arası ve 10.000 liradan fazla) değişen tutarlarda promosyon sağlıyor. İşte en güncel kampanyalar haberimizde...
03.07.2023 08:48 - Son Güncelleme: 03.07.2023 08:49
Temmuz ayıyla beraber emeklilerin, dul ve yetimlerin maaşlarında artış yaşanacak. Bu artış, bazılarının banka promosyon miktarlarını da artıracak. İşte yüksek promosyon avantajından faydalanmanın yöntemleri...
Promosyonda ödemeler bankaya ve maaşa göre değişiklik gösterirken, mevcut kampanyalara göre 10 bin liraya kadar promosyon alma imkanı sunuluyor.