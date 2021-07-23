SGK, SSK, Bağkur'lu emekliye takviye maaş müjdesi! Emeklilikte yeni dönem! Resmen açıklandı çift maaş ve...

Emeklilikte yeni dönem! Resmen açıklandı çift maaş ve...

TES yürürlüğe girdiğinde iş değiştirenler veya yeni işe girenler kazanılmış haklarından mahrum kalmayacak bir güvenceye erişecek. Sistemde biriken kaynaklar emeklilik çağına kadar özel durumlarda belli oranlarda fon çekme hakkı olarak kullandırılacak. Örneğin ev alan ya da evlenenler fondan istifade edebilecek. Emekliliğe hak kazanıldığında ise mevcut sigorta sisteminin yanı sıra TES'ten de emekli aylığı alabilecek veya birikimini toplu para olarak çekebilecek.