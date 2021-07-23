Ziraat Bankası duyurdu! Binlerce lira alabilirsiniz! 30 yaşından gün almamış herkes başvurabilir

Eğitim Süreci Nasıldır?

Düzenlenecek programlar teknik eğitim ve staj aşamalarından oluşmaktadır. Azami beş hafta sürecek teknik eğitimler, eğitimin düzenleneceği yerde bulunan ve Ziraat Bankası'nın belirleyeceği üniversitelerin teknik bölümleri tarafından verilecektir. Azami üç hafta sürecek stajlar ise Ziraat Bankası ve ilgili üniversite tarafından belirlenecek çiftliklerde ve/veya ilgili üniversitenin uygulama işletmelerinde yapılacaktır.