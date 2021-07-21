Hastanelere en az ilkokul mezunu ambulans şoförü, hasta danışmanı, anestestezi teknikeri alımı başvuru şartları! İŞKUR personel alımı
İŞKUR personel alımı: Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) iş ilanlarına yenileri eklendi. Türkiye'nin bir çok ilinde özel hastanelere Hasta ve Yaşça büyük olan Bakım Elemanı, Hasta Kabul Kayıt Görevlisi, Hasta Danışmanı alınacak. Toplam 180 bireyin alınacağı işler amacıyla adaylarda aranan belli kriterler var. Hasta kabul görevlisi, hasta danışmanı kadrolarına yapılan alımlara başvuruda bulunacak adayların taşıması gereken başvuru şartları sayfamızda yer alıyor.
21.07.2021 09:05
- Son Güncelleme: 21.07.2021 09:05
Türkiye'nin detaylı illerindeki özel hastanelere KPSS koşulsuz geçici ve devamlı işçi alınacak. Pandemi nedeniyle müracaatlar İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek. Hasta bakım, hasta kabul kayıt ve hasta danışmanı alımları amacıyla müracaat şartları ve müracaat tarihleri de belli oldu. Peki, müracaatlar ne vakit ve nasıl yapılacak? Başvuru şartları neler? İşte bütün detaylar!
BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
Hastanelerde sağlık personeli olarak çalışmak isteyenler başvurularını aşağıdaki link üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak yapabilecek.
HASTA BAKIM ELEMANI İÇİN TIKLAYIN
HASTA KABUL VE KAYIT ELEMANI İÇİN TIKLAYIN