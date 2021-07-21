Hastanelere en az ilkokul mezunu ambulans şoförü, hasta danışmanı, anestestezi teknikeri alımı başvuru şartları! İŞKUR personel alımı

Türkiye'nin detaylı illerindeki özel hastanelere KPSS koşulsuz geçici ve devamlı işçi alınacak. Pandemi nedeniyle müracaatlar İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek. Hasta bakım, hasta kabul kayıt ve hasta danışmanı alımları amacıyla müracaat şartları ve müracaat tarihleri de belli oldu. Peki, müracaatlar ne vakit ve nasıl yapılacak? Başvuru şartları neler? İşte bütün detaylar!