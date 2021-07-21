Vav TV İzle

Hastanelere en az ilkokul mezunu ambulans şoförü, hasta danışmanı, anestestezi teknikeri alımı başvuru şartları! İŞKUR personel alımı

İŞKUR personel alımı: Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) iş ilanlarına yenileri eklendi. Türkiye'nin bir çok ilinde özel hastanelere Hasta ve Yaşça büyük olan Bakım Elemanı, Hasta Kabul Kayıt Görevlisi, Hasta Danışmanı alınacak. Toplam 180 bireyin alınacağı işler amacıyla adaylarda aranan belli kriterler var. Hasta kabul görevlisi, hasta danışmanı kadrolarına yapılan alımlara başvuruda bulunacak adayların taşıması gereken başvuru şartları sayfamızda yer alıyor.

takvim.com.tr
21.07.2021 09:05 - Son Güncelleme: 21.07.2021 09:05
Hastanelere en az ilkokul mezunu ambulans şoförü, hasta danışmanı, anestestezi teknikeri alımı başvuru şartları! İŞKUR personel alımı

Türkiye'nin detaylı illerindeki özel hastanelere KPSS koşulsuz geçici ve devamlı işçi alınacak. Pandemi nedeniyle müracaatlar İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek. Hasta bakım, hasta kabul kayıt ve hasta danışmanı alımları amacıyla müracaat şartları ve müracaat tarihleri de belli oldu. Peki, müracaatlar ne vakit ve nasıl yapılacak? Başvuru şartları neler? İşte bütün detaylar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hastanelere en az ilkokul mezunu ambulans şoförü, hasta danışmanı, anestestezi teknikeri alımı başvuru şartları! İŞKUR personel alımı

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

Genel şartlar şu şekilde:

En az ilkokul mezunu (İlanlara göre değişkenlik gösterebilir)

MS Office programlarını bilen,

Etkili iletişim kurabilme becerisine sahip,

Hastanelere en az ilkokul mezunu ambulans şoförü, hasta danışmanı, anestestezi teknikeri alımı başvuru şartları! İŞKUR personel alımı

Hasta ve hasta yakını psikolojisini önemseyen,

Hizmet sunumunda " hasta memnuniyetini" gözeten,

Ekip ruhu taşıyan,

Hastanelere en az ilkokul mezunu ambulans şoförü, hasta danışmanı, anestestezi teknikeri alımı başvuru şartları! İŞKUR personel alımı

Yoğun çalışma temposuna uyum gösterebilecek,

Analitik ve hızlı düşünme yeteneğine sahip,

Kişisel görünümüne ve bakımına dikkat eden,

Vardiyalı çalışmaya uygun olan

Hastanelere en az ilkokul mezunu ambulans şoförü, hasta danışmanı, anestestezi teknikeri alımı başvuru şartları! İŞKUR personel alımı

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Hastanelerde sağlık personeli olarak çalışmak isteyenler başvurularını aşağıdaki link üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak yapabilecek.

HASTA BAKIM ELEMANI İÇİN TIKLAYIN

HASTA KABUL VE KAYIT ELEMANI İÇİN TIKLAYIN

HASTA DANIŞMANI ELEMANI İÇİN TIKLAYIN