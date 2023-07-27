2023 Türkiye Aile Destek Programı e-Devlet başvuru nasıl yapılır, şartları neler? AİLE DESTEK PAKETİ ZAMLANDI MI, NE KADAR OLDU?

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Aile Destek Programı'nın uzatıldığının açıklanmasıyla birlikte güncel tutar ve başvuru detayları sıkça araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Aile Destek Paketi ile ilgili yaptığı son açıklamada, "Türkiye Aile Destek Programı'nın bu sene de devam etmesi kararını aldık." ifadelerini kullandı. Peki Türkiye Aile Destek Programı e-Devlet başvuru nasıl yapılır, şartları neler? İşte başvuru ve sorgulama ekranı.