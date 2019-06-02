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A101 aktüel 1-7 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğu 6 Haziran Perşembe indirimli ürünler listesi

A101 aktüel 1-7 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğu 6 Haziran indirimli ürünler listesi yayınlandı. Perşembe günlerini A101 aktüel'in muhteşem kampanyaları ile karşılaşıyoruz. Özenle seçilmiş ürünler her hafta A101 aktüel kataloğu ile vatandaşlara tanıtılıyor. A101 aldın aldın kampanyası ile marketimiz takipçilerine çok uygun fiyatlarla ürünlerini öneriyor. Ayrıca A101 aktüel'de seçenekler o kadar çok ki biz a101 aktüel indirim broşürü ve fırsat seçeneklerini incelemekte çok zorlanıyoruz. A101 aktüel her hafta en az 9 sayfalık bir aktüel katalog ile karşımıza çıkıyor. Hafta sonları ise haftanın yıldızları ve çok al az öde indirimli ürünleri arasında kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor.

02.06.2019 16:42 - Son Güncelleme: 02.06.2019 16:49
A101 aktüel 1-7 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğu 7 Haziran indirimli ürünler listesi

A101 aktüel ürünler 1-7 Haziran kataloğu paylaşıldı. Yine birbirinden güzel ürünler A101'deki yerini aldı. A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Vatandaşların araştırdığı "A101'de bu hafta perşembe neler var?" sorusu böylelikle yanıt bulmuş oldu. Teknoloji ürünlerini yine ön plana çıkaran A101 marketlerde bu hafta HI-Level Led TV, Casper Via A3 cep telefonu, Termoslu Masa ve Tabure Seti, kitaplık, 3 kapaklı gardırop, çalışma masası gibi dev fırsatlar raflarda olacak. A101 1-7 Haziran indirimli ürünler kataloğu ile ise gıda, içecek ve deterjan fırsatları sunulacak. Peki, A101 indirimli ürünler neler? İşte A101 aktüel ürünler kataloğu 6 Haziran ve A101 1-7 Haziran indirimli ürünler kataloğu...

A101 aktüel 1-7 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğu 7 Haziran indirimli ürünler listesi

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 6 HAZİRAN

A101 aktüel ürünler kataloğu 6 Haziran ile yine bir HI-Level Led TV fırsatı sunuldu. Uygun fiyatı ile her keseye hitap eden HI-Level Led TV Vestel garantili ve kredi kartına taksit seçenekleri bulunuyor. İşte HI-Level Led TV'nin özellikleri...

HI-LEVEL LED TV ÖZELLİKLERİ

1 scart girişi

Dahili uydu

Asma aparatı

1 USB girişi

A101 aktüel 1-7 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğu 7 Haziran indirimli ürünler listesi

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 6 HAZİRAN

A101 aktüel ürünler kataloğu 6 Haziran ile raflarda yer alacak bir diğer fırsat da Casper Via A3 cep telefonu oldu. A101 raflarında genellikle satışa çıkarılan cep telefonu Honor serisi oluyordu. Bu kez cep telefonu olarak Casper tercih edildi. İşte Casper Via A3 cep telefonu özellikleri...
CASPER VİA A3 CEP TELEFONU ÖZELLİKLERİ
4 GB Ram
64 GB dahili hafıza
6.2 Full HD ekran
8 Çekirdek 1.8 GHZ
Android 8.1 oreo işletim sistemi
5MP çift ön kamera
16 MP arka kamera
Yüz tanıma
Parmak okuyucu
3400 Mah batarya
A101 aktüel 1-7 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğu 7 Haziran indirimli ürünler listesi

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 6 HAZİRAN

A101 aktüel ürünler kataloğu 6 Haziran ile beklenen fırsat geldi. Uzun süredir binlerce kişinin almak istediği termoslu masa ve tabure seti 199.95 TL'den satışa çıkarılacak. Üstün özelliklere sahip setin fiyatı normal koşullarda oldukça pahalı. Termoslu masayı almak isteyenlerin perşembe sabahı erkenden A101'de olması gerekiyor. Sınırlı sayıda gelecek ürüne ilginin büyük olması bekleniyor.
TERMOSLU MASA VE TABURE SETİ ÖZELLİKLERİ

45 L termos

12-24 saat muhafaza

2 tabure

Tekerlekli kolay taşıma

A101 aktüel 1-7 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğu 7 Haziran indirimli ürünler listesi

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 6 HAZİRAN

FANTOM ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE ÖZELLİKLERİ

3 yıl garanti

Torbasız

850 W

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