A101 aktüel 1-7 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğu 6 Haziran Perşembe indirimli ürünler listesi
A101 aktüel 1-7 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğu 6 Haziran indirimli ürünler listesi yayınlandı. Perşembe günlerini A101 aktüel'in muhteşem kampanyaları ile karşılaşıyoruz. Özenle seçilmiş ürünler her hafta A101 aktüel kataloğu ile vatandaşlara tanıtılıyor. A101 aldın aldın kampanyası ile marketimiz takipçilerine çok uygun fiyatlarla ürünlerini öneriyor. Ayrıca A101 aktüel'de seçenekler o kadar çok ki biz a101 aktüel indirim broşürü ve fırsat seçeneklerini incelemekte çok zorlanıyoruz. A101 aktüel her hafta en az 9 sayfalık bir aktüel katalog ile karşımıza çıkıyor. Hafta sonları ise haftanın yıldızları ve çok al az öde indirimli ürünleri arasında kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor.
A101 aktüel ürünler 1-7 Haziran kataloğu paylaşıldı. Yine birbirinden güzel ürünler A101'deki yerini aldı. A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Vatandaşların araştırdığı "A101'de bu hafta perşembe neler var?" sorusu böylelikle yanıt bulmuş oldu. Teknoloji ürünlerini yine ön plana çıkaran A101 marketlerde bu hafta HI-Level Led TV, Casper Via A3 cep telefonu, Termoslu Masa ve Tabure Seti, kitaplık, 3 kapaklı gardırop, çalışma masası gibi dev fırsatlar raflarda olacak. A101 1-7 Haziran indirimli ürünler kataloğu ile ise gıda, içecek ve deterjan fırsatları sunulacak. Peki, A101 indirimli ürünler neler? İşte A101 aktüel ürünler kataloğu 6 Haziran ve A101 1-7 Haziran indirimli ürünler kataloğu...
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 6 HAZİRAN
A101 aktüel ürünler kataloğu 6 Haziran ile yine bir HI-Level Led TV fırsatı sunuldu. Uygun fiyatı ile her keseye hitap eden HI-Level Led TV Vestel garantili ve kredi kartına taksit seçenekleri bulunuyor. İşte HI-Level Led TV'nin özellikleri...
HI-LEVEL LED TV ÖZELLİKLERİ
1 scart girişi
Dahili uydu
Asma aparatı
1 USB girişi
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 6 HAZİRAN
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 6 HAZİRAN
45 L termos
12-24 saat muhafaza
2 tabure
Tekerlekli kolay taşıma