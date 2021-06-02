Nakit ihtiyacı olana anında onay geliyor! Şimdi alın 90 gün sonra 402 TL taksitle ödemeye başlayın! Akbank, TEB, İş...
Nakit konusunda sıkıntı çeken vatandaşlara bankalar destek sağlıyor. Çeşitli bankalar bu kapsamda kampanyalar yapıp cazip teklifler sunuyor. Güncel kampanyaları takip edenler en uygun kredi avantajlarını takip ediyor. Bazı bankalar 3 ay ertelemeli kredi müjdesini duyurdu. 100 bin TL'ye kadar 3 ay ertelemeli kredi çekebiliyorsunuz. Haberi duyan vatandaşlar ilgiyle ayrıntıları takip edip araştırıyor. Akbank, TEB, İş Bankası, Vakıfbank gibi bankalar aracılığıyla 3 ay ertelemeli kredinizi alabilirsiniz.
Bankalar nakit sıkıntısı çeken vatandaşlara destek amacıyla ihtiyaç kredisi imkanı sunuyor. Güncel kampanyaları takip edenler en uygun kredi avantajlarını takip ediyor. Bu noktada, bazı bankalar 3 ay ertelemeli kredi müjdesini duyurdu. 100 bin TL'ye kadar 3 ay ertelemeli kredi çekebiliyorsunuz. Haberi duyan vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi ve ayrıntıları araştırmaya başladı. Akbank, TEB, İş Bankası, Vakıfbank gibi bankalar aracılığıyla 3 ay ertelemeli kredinizi alabilirsiniz.
AKBANK KREDİ KOŞULLARI
Erteleme dahil kredi vadesi en fazla 36 ay olabilir. İlk ödeme en fazla 92 gün ertelenebilir. 3 ay ertelemeli kredinin vadesi en fazla 33 ay olabilir. Ödemesiz dönem sonunda İlk ödeme olarak erteleme faizi tahsil edilir. Bir sonraki aydan itibaren taksit ödemeleri başlar. Ertelemeli kredi başvurusu Akbank şubelerinden, Akbank Mobil veya İnternetten ve 444 25 25 Akbank Telefon Şubesi'nden yapılabilir.
Akbank Mobil ve İnternet'te maksimum 100.000 TL ve 36 ay vadeye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu Akbank Şubelerine gidilmeden yapılabilir. 100.000 TL üzeri kredi başvuruları için Akbank Şubelerine gidilmesi gerekmektedir.
Faiz Oranı: % 1.85
Akbank 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi için resmi sitesinden açıklama yaptı. İşte detaylar...
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Dilerseniz hemen şimdi Akbank.com'dan, Akbank Telefon Şubesi'ni arayarak veya Akbank Mobil ve İnternet'e girerek belgesiz, imzasız Direkt Kredi** kullanabilir veya aşağıdaki belgelerle birlikte Şubelerimize başvurabilirsiniz..
Kampanya Koşulları
Faiz oranları Kredi Koşulları ve Yıllık Maliyet oranları tablosunda belirtilmiştir.
3 ay Ertelemeli kredilerimizi Şubelerimizden, Akbank Telefon Şubesi'nden ve Akbank Direkt İnternet veya Mobil'den kullanabilirsiniz.
Erteleme dahil kredi vadesi en fazla 36 ay olabilir. İlk ödeme en fazla 92 gün ertelenebilir. 3 ay ertelemeli kredinin vadesi en fazla 33 ay olabilir. Ödemesiz dönem sonunda ilk ödeme olarak erteleme faizi tahsil edilir. Bir sonraki aydan itibaren taksit ödemeleri başlar.
Kredimakbankta.com sayfasından T.C. vatandaşlık numarası ve güncel cep telefonu bilgisi girilerek ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunanların başvuru sonuçları sms ile iletilecektir. Akbank müşterisi olmayanların kredi kullanım işlemi şubede tamamlanır.
Şubeden Kredi kullandırımında istenilen belgeler:
Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi aslı ve fotokopisi
Gerekli görülmesi durumunda adres teyidi amaçlı belge talep edilebilecektir.
Gelir Belgesi - Maaş bordrosu
(Maaş müşterimizin getirmesine gerek yoktur)
Özel sektör çalışanlarından SGK Hizmet Döküm Belgesi
* (Maaş müşterimizin getirmesine gerek yoktur)