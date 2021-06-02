Nakit ihtiyacı olana anında onay geliyor! Şimdi alın 90 gün sonra 402 TL taksitle ödemeye başlayın! Akbank, TEB, İş...

AKBANK KREDİ KOŞULLARI

Erteleme dahil kredi vadesi en fazla 36 ay olabilir. İlk ödeme en fazla 92 gün ertelenebilir. 3 ay ertelemeli kredinin vadesi en fazla 33 ay olabilir. Ödemesiz dönem sonunda İlk ödeme olarak erteleme faizi tahsil edilir. Bir sonraki aydan itibaren taksit ödemeleri başlar. Ertelemeli kredi başvurusu Akbank şubelerinden, Akbank Mobil veya İnternetten ve 444 25 25 Akbank Telefon Şubesi'nden yapılabilir.

Akbank Mobil ve İnternet'te maksimum 100.000 TL ve 36 ay vadeye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu Akbank Şubelerine gidilmeden yapılabilir. 100.000 TL üzeri kredi başvuruları için Akbank Şubelerine gidilmesi gerekmektedir.

Faiz Oranı: % 1.85