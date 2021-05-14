SGK SSK, Bağkur 4A, 4B, 4C'li iseniz bunu hemen yapın anında olun! 49, 51, 56, 57 ve 58 yaşında erken emeklilik!
49, 51, 56, 57 ve 58 yaşında erken emeklilik için büyük müjde geldi. Fakat erken emeklilik için çeşitli kriterler var. Birincisi sigortalılık süresi, diğeri prim gün sayısı ve bir diğeri ve en önemlisi de yaş şartıdır. Sosyal sigortalar Kurumu 4A kapsamında çalışan kadınlar ve erkekler için değerlendirme şartları aynı değildir. E-Devlet üzerinden emeklilik hesaplama ve sorgulama tablosunu öğrenmek istiyorsanız ilk olarak, (https://www.turkiye.gov.tr/sgk-ne-zaman-emekli-olabilirim) sorgu ekranından kimliğimi şimdi doğrula butonuna basmanız yeterli olur. Emekli olacaklar için SSK(4A), BAĞ-KUR(4B), memur (Emekli Sandığı-4C) emeklilik hesaplama tablosu için haberimizde verdiğimiz adımları takip edin…
49, 50, 51, 56, 57 ve 58 yaşında erken emeklilik fırsatı! Emekli olmak ve emekliliğe hak kazanmak çalışanlar için oldukça önemlidir. Bu anlamda SGK SSK, Bağkur'lu çalışanlar için çeşitli yaşlarda oluşan emeklilik zamanlarını araştırdık. Emeklilik yaşı için sınıra gelmiş ancak prim eksiği nedeniyle emekli olmak için bekleyenler askerlik ve doğum borçlanması ile erken emekli olabilirler. Doğum ve askerlik borçlanması ile erkekler 1.5 yıla kadar erken emeklilik hakkı kazanabilirler. Kadınlarda bu süre 3 doğum süreci kadar olabiliyor. SGK'lı olarak çalışanların emeklilik için gerekli olan; belirli süre sigortalı olma, belirli süre sosyal güvenlik primi ödemiş olma ve belirli yaşı doldurmuş olma şartlarını taşımaları gerekiyor.
Soru: 1974 doğumluyum. SSK giriş tarihim 1 Ekim 1989. Toplam 9500 gün primim var. Yıl dolu, yaşımı bekliyorum. 51 yaşında emekli olabileceğimi düşünüyorum. Askerlik ödemesi yapsam yaş fark eder mi?
Cevap: İlk girişte adınıza prim ödemesi varsa, süre ve prim şartını sağladığınızdan 51 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Askerliğinizi sigorta başlangıç tarihinden sonra yaptığınızdan, borçlanma emeklilik şartlarınızı değiştirmez, sadece primi artırır. Priminiz de yeterli olduğundan askerlik borçlanmasına gerek yok.
4A Ne Zaman Emekli Olurum
Sosyal sigortalar Kurumu 4A kapsamında çalışan kadınlar ve erkekler için değerlendirme şartları aynı değildir. 4A kapsamında çalışan kadın ve erkeklerin emeklilik zamanları ile ilgili şartlar sigorta başlangıç tarihlerine, prim ödeme gün sayısına ve yaşlara göre değişiklik göstermektedir.
Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı olarak çalışan sigortalılarda emeklilik şartları 3 ayrı tarihe göre belirlenmektedir. Bu dönemler şunlardır;