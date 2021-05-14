SGK SSK, Bağkur 4A, 4B, 4C'li iseniz bunu hemen yapın anında olun! 49, 51, 56, 57 ve 58 yaşında erken emeklilik!

4A Ne Zaman Emekli Olurum

Sosyal sigortalar Kurumu 4A kapsamında çalışan kadınlar ve erkekler için değerlendirme şartları aynı değildir. 4A kapsamında çalışan kadın ve erkeklerin emeklilik zamanları ile ilgili şartlar sigorta başlangıç tarihlerine, prim ödeme gün sayısına ve yaşlara göre değişiklik göstermektedir.

Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı olarak çalışan sigortalılarda emeklilik şartları 3 ayrı tarihe göre belirlenmektedir. Bu dönemler şunlardır;