Altında sert artış sonrası son dakika bomba haber! Altın fiyatları sarpa sardı! 22 ayar bilezik, cumhuriyet, çeyrek, yarım ve gram fiyatları...
22 ayar bilezik, cumhuriyet, çeyrek, yarım ve gram fiyatları... Aktüel altın maliyetleri en çok araştırma mevzularından birisidir. Her gün binlerce birey arama motorlarına "Çeyrek altın ne kadar?", "Gram altın ne kadar" sorgusunu incelemektedir. Güne yükseliş ile başlayan altın fiyatları şaşkınlık sebebi oldu. Dün ile sadece bugün arasında 50 lirayı aşkın bir yükseliş meydana geldi. Dün itibariyle altın alan vatandaşlar ise konu hakkında şaşkınlıklarını koruyamadı. Sadece 1 ay içerisinde altın fiyatlarının 1000 liraya kadar yükseleceği düşünülmeye başlandı. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar?
22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın maliyetleri hafta sonu büyük ve minik ölçekte yatırım yapan vatandaşlar tarafından merakla denetleniyor. Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren altın fiyatları dikkatleri üzerine çekmeye başladı. Altın fiyatlarını gören vatandaşlar ise "Altın fiyatları bastı gaza gidiyor. Biz yetişemiyoruz" yorumlarını arka arkaya yaptı. Artışların ise bu kadar yükselmesi dengelerin değişeceğini ve karmakarışık olunacağı hissini yarattı. Çünkü an itibariyle çeyrek altında gram altında… Geçen haftaya 470 TL civarında başlayan gram altın, Dolar/TL 'deki yükselişin küresel altın fiyatlarındaki dalgalı seyri dengelemesiyle yatay bir seyir izlemişti. Cuma günü küresel altın fiyatlarındaki yükselişi takip eden gram altın, 488 TL ile 2021'in zirvesine ulaşmıştı.
En çok tercih edilen yatırım araçlarından birisi olan altın için dikkat çeken bir tahmin geldi. Son dönemdeki grafiğiyle dikkat çeken gram altın fiyatları artacak mı? Altın fiyatları yükselecek mi? Stratejist Cüneyt Paksoy, altının geleceği hakkında önemli yorumlarda bulundu. Gram altın için hem dolar/TL ve ons tarafından esen rüzgarın etkili olduğunu ifade eden Paksoy, geri çekilmelerin alım fırsatı yaratabileceğini söyledi.
Altın fiyatları üzerine çok kritik teknik değerlendirmelerde bulunan Cüneyt Paksoy, "Ons altın en sonunda 200 günlük hareketli ortalamasının üzerine çıktı. Altın için yukarı yönlü bir hareket bekleniyordu. Nitekim 1800 dolar bandını kırdı. Şimdi ons altında hareketin devamı için 1875-1900 dolar seviyesi geçilirse, hareket 2000 üzerine hareket olabilir" şeklinde konuştu.
Ons altın Ağustos 2020 tarihinde 2075 dolar seviyesiyle tarihi zirvesini yapmıştı. 1800-1750 destek seviyesi kırılırsa, 1670 bandına yönelme olabileceğe dikkat çeken Paksoy, "Ons altın eğer 1970 doları geçerse 2000 dolarda durmaz. Önce 2050-2080'ler ve devamında hareket aşabilir" açıklamasında bulundu.