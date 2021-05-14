Altında sert artış sonrası son dakika bomba haber! Altın fiyatları sarpa sardı! 22 ayar bilezik, cumhuriyet, çeyrek, yarım ve gram fiyatları...

22 ayar bilezik, cumhuriyet, çeyrek, yarım ve gram fiyatları... Aktüel altın maliyetleri en çok araştırma mevzularından birisidir. Her gün binlerce birey arama motorlarına "Çeyrek altın ne kadar?", "Gram altın ne kadar" sorgusunu incelemektedir. Güne yükseliş ile başlayan altın fiyatları şaşkınlık sebebi oldu. Dün ile sadece bugün arasında 50 lirayı aşkın bir yükseliş meydana geldi. Dün itibariyle altın alan vatandaşlar ise konu hakkında şaşkınlıklarını koruyamadı. Sadece 1 ay içerisinde altın fiyatlarının 1000 liraya kadar yükseleceği düşünülmeye başlandı. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar?

14.05.2021 08:16 - Son Güncelleme: 14.05.2021 08:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





