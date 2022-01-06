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Rakamlar açıklandı kuruşu kuruşuna hesaplandı! Asgari ücretin ardından emekli ve memur maaşları da...

Asgari ücretin ardından emekli ve memur zamları da belirlendi. Ek iyileştirmeler de yasa teklifi ile Meclis'e taşındı. Peki atılan adımlar, zamlar milyonlara nasıl yansıyacak? Son rakamlar kuruşu kuruşuna hesaplandı. İşte detaylar...

Çığıl Ön Yener
06.01.2022 06:58 - Son Güncelleme: 06.01.2022 06:58
Rakamlar açıklandı kuruşu kuruşuna hesaplandı! Asgari ücretin ardından emekli ve memur maaşları da...

Milyonlar yeni yılla birlikte yeni kazanca kavuşuyor. SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 25.47 çıkarken, en düşük emekli aylığı da bin 500 liradan 2 bin 500 liraya yükseltiliyor.

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Rakamlar açıklandı kuruşu kuruşuna hesaplandı! Asgari ücretin ardından emekli ve memur maaşları da...

Memur ve memur emeklilerinin zammı da ilave iyileştirmeyle yüzde 30.95'e ulaşıyor. Peki bu zamlar, iyileştirmeler, istisnalar maaşa nasıl yansıyacak? Merak edilen soruların yanıtları şöyle:

Rakamlar açıklandı kuruşu kuruşuna hesaplandı! Asgari ücretin ardından emekli ve memur maaşları da...

■ Memur zammı yüzde kaç oldu?
Toplu sözleşmede belirlenen yüzde 5 Ocak zammı, yüzde 7.5'e yükseltildi. Enflasyon farkıyla da toplam zam yüzde 30.95 oldu.

Rakamlar açıklandı kuruşu kuruşuna hesaplandı! Asgari ücretin ardından emekli ve memur maaşları da...

■ Emekli maaşlarına ne kadar zam geldi?
Memur emeklileri, memurlar gibi yüzde 30.95 zam alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de yüzde 25.47 zam var.

Rakamlar açıklandı kuruşu kuruşuna hesaplandı! Asgari ücretin ardından emekli ve memur maaşları da...

Ayrıca ek ödeme dahil en düşük emekli aylığı ödemesi 2 bin 500 liraya yükseltildi.

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