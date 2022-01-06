Rakamlar açıklandı kuruşu kuruşuna hesaplandı! Asgari ücretin ardından emekli ve memur maaşları da...
Asgari ücretin ardından emekli ve memur zamları da belirlendi. Ek iyileştirmeler de yasa teklifi ile Meclis'e taşındı. Peki atılan adımlar, zamlar milyonlara nasıl yansıyacak? Son rakamlar kuruşu kuruşuna hesaplandı. İşte detaylar...
06.01.2022 06:58
- Son Güncelleme: 06.01.2022 06:58
■ Memur zammı yüzde kaç oldu?
Toplu sözleşmede belirlenen yüzde 5 Ocak zammı, yüzde 7.5'e yükseltildi. Enflasyon farkıyla da toplam zam yüzde 30.95 oldu.