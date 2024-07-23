Gözler emeklilerin alacağı fark ödemelerinde! Zamlı maaşlarını almaya başlayan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yanı sıra, memur emeklileri de fark ödemesi alacak.Yüzde 19.31'lik zam oranıyla oluşan fark ödemesi, memur emeklilerinin hesaplarına yatırılacak. Fark ödemesi, emeklilik tarihine göre 1 ay, 2 ay veya 3 aylık olarak hesaplanacak.

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SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına bu ay yüzde 24.73 zam yansıtılırken, en düşük ödemedeki artış da gün sayıyor. En düşük emekli aylığı ödemesini 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükselten teklif bu hafta TBMM Genel Kurulu'na geliyor. 3.7 milyon emekliyi ilgilendiren bu teklifin yer aldığı vergi paketi, yarın TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanacak.