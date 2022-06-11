2 milyon TL'lik karşılıksız nakit ödeme hizmeti için son başvuru tarihi, 17 Haziran! Böylesi daha önce yapılmadı!
2020 yılında hayatımıza dahil olan ve yalnızca ülkemizi değil tüm dünya ülkelerini etkisi altına alan koronavirüs salgını, can kayıplarının yanında maddi kayıpların da yaşanmasına sebep oldu. Özellikle salgının ilk yılında, henüz aşıların bulunmaması ve toplumların virüse karşı olan bağışıklıklarının düşük olması sebebi ile alınan üretim noktalarının kapanması kararları, ülkelerin ekonomisini derinden yaraladı.
11.06.2022 09:17 - Son Güncelleme: 11.06.2022 09:17
Geliştirdiği istihdam projeleri ile geri ödemeli ve geri ödemesiz nakit hizmetleri sayesinde işletme sahipleri ve işletme sahibi olmayı planlayan vatandaşlar tarafından yakından takip edilen kamu kurumlarından birisi olan KOSGEB, 2022 yılına ilişkin güncel hibe destek projesinin başvurulara açıldığını duyurdu. Kurum, ilgili hibe destek hizmetine ilişkin ayrıntıları paylaştı. İşte KOSGEB'in yeni destek projesine ilişkin ayrıntıları içeren haberin devamı
Ülkemizin en önemli kamu kurumlarından birisi olan ve ödediği yüksek tutarlar ile girişimcilere destek olan KOSGEB, pandemi ile birlikte farklı başlıklar altında geri ödemeli ve geri ödemesiz destek programları geliştirdi.