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2 milyon TL'lik karşılıksız nakit ödeme hizmeti için son başvuru tarihi, 17 Haziran! Böylesi daha önce yapılmadı!

2020 yılında hayatımıza dahil olan ve yalnızca ülkemizi değil tüm dünya ülkelerini etkisi altına alan koronavirüs salgını, can kayıplarının yanında maddi kayıpların da yaşanmasına sebep oldu. Özellikle salgının ilk yılında, henüz aşıların bulunmaması ve toplumların virüse karşı olan bağışıklıklarının düşük olması sebebi ile alınan üretim noktalarının kapanması kararları, ülkelerin ekonomisini derinden yaraladı.

takvim.com.tr
11.06.2022 09:17 - Son Güncelleme: 11.06.2022 09:17
2 milyon TL’lik karşılıksız nakit ödeme hizmeti için son başvuru tarihi, 17 Haziran! Böylesi daha önce yapılmadı!

Geliştirdiği istihdam projeleri ile geri ödemeli ve geri ödemesiz nakit hizmetleri sayesinde işletme sahipleri ve işletme sahibi olmayı planlayan vatandaşlar tarafından yakından takip edilen kamu kurumlarından birisi olan KOSGEB, 2022 yılına ilişkin güncel hibe destek projesinin başvurulara açıldığını duyurdu. Kurum, ilgili hibe destek hizmetine ilişkin ayrıntıları paylaştı. İşte KOSGEB'in yeni destek projesine ilişkin ayrıntıları içeren haberin devamı

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2 milyon TL’lik karşılıksız nakit ödeme hizmeti için son başvuru tarihi, 17 Haziran! Böylesi daha önce yapılmadı!

Aşıların bulunması, toplumların virüse karşı bağışıklıklarının oluşması ve alınan diğer virüs tedbirleri kapsamında son aylarda etkisini azaltan virüse bağlı olarak üretim faaliyetlerinin normale dönme sürecine girildi.

2 milyon TL’lik karşılıksız nakit ödeme hizmeti için son başvuru tarihi, 17 Haziran! Böylesi daha önce yapılmadı!

Ancak 1 yılı aşkın süre boyunca üretim ayağında yaratılan tahribat, durumun çabuk toparlanamamasına ve üretim noktalarının, işverenlerin ve hali hazırda kendi işinin sahibi olmak isteyen vatandaşların desteğe ihtiyaç duymalarına sebep oldu.

2 milyon TL’lik karşılıksız nakit ödeme hizmeti için son başvuru tarihi, 17 Haziran! Böylesi daha önce yapılmadı!

Ülkemizin en önemli kamu kurumlarından birisi olan ve ödediği yüksek tutarlar ile girişimcilere destek olan KOSGEB, pandemi ile birlikte farklı başlıklar altında geri ödemeli ve geri ödemesiz destek programları geliştirdi.

2 milyon TL’lik karşılıksız nakit ödeme hizmeti için son başvuru tarihi, 17 Haziran! Böylesi daha önce yapılmadı!

Buna ek olarak mevcut işletmeler için de yeni hibe paketleri geliştiren kamu kurumu, bu ay itibari ile başvurulara kapanacak ola bir destek paketini daha duyurdu.

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