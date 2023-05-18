Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Dilekçeyle başvurmak yeterli, SGK sigorta girişi olana 29.000 TL para yardımı var! Haziran öncesi T.C kimliğiyle gelen parasını alır!

Dilekçeyle başvurmak yeterli, SGK sigorta girişi olana 29.000 TL para yardımı var! Haziran öncesi T.C kimliğiyle gelen parasını alır!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) son 1 yıl içinde en az 90 gün sigortalı olan kişilere destek ödemeleri yapılıyor. 1 Ocak 2023 tarihindeki asgari ücret zammının ardından destek ödemelerinde artış yaşandı ve tavan ile taban ödeme tutarları belirlendi. Bu destek ödemeleri, çalışanların maddi açıdan desteklenmesini amaçlamaktadır. Ödeme tutarları sigortalının kazancına ve sigortalılık süresine göre belirlendi.

18.05.2023 17:00 - Son Güncelleme: 18.05.2023 17:00
Dilekçeyle başvurmak yeterli, SGK sigorta girişi olana 29.000 TL para yardımı var! Haziran öncesi T.C kimliğiyle gelen parasını alır!

Devlet tarafından yapılan destek ödemelerinin sayısı her geçen gün artıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından vatandaşlara yapılan pek çok yardım ve destek ödemesi bulunuyor. Ancak bazı ödemelerin alınması için çeşitli şartlara uyulması gerekiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Dilekçeyle başvurmak yeterli, SGK sigorta girişi olana 29.000 TL para yardımı var! Haziran öncesi T.C kimliğiyle gelen parasını alır!

112 GÜNLÜK SÜREYİ KAPSIYOR

Bu ödemelerden birisi de doğum yapan anneler için ödenen izin parası oluyor.

Dilekçeyle başvurmak yeterli, SGK sigorta girişi olana 29.000 TL para yardımı var! Haziran öncesi T.C kimliğiyle gelen parasını alır!

Çalışan annelere devlet 112 günlük süreyi baz alarak doğum izin parası yatırıyor.

Dilekçeyle başvurmak yeterli, SGK sigorta girişi olana 29.000 TL para yardımı var! Haziran öncesi T.C kimliğiyle gelen parasını alır!

Kadınlar doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere 16 haftalık izin hakkına sahip. Ayrıca günde 1.5 saatlik süt izinleri de var.

Dilekçeyle başvurmak yeterli, SGK sigorta girişi olana 29.000 TL para yardımı var! Haziran öncesi T.C kimliğiyle gelen parasını alır!

Çocuk sayısına göre 6 aya kadar ücretsiz izin kullanma hakkı da bulunuyor.

SON DAKİKA