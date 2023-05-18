Dilekçeyle başvurmak yeterli, SGK sigorta girişi olana 29.000 TL para yardımı var! Haziran öncesi T.C kimliğiyle gelen parasını alır!
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) son 1 yıl içinde en az 90 gün sigortalı olan kişilere destek ödemeleri yapılıyor. 1 Ocak 2023 tarihindeki asgari ücret zammının ardından destek ödemelerinde artış yaşandı ve tavan ile taban ödeme tutarları belirlendi. Bu destek ödemeleri, çalışanların maddi açıdan desteklenmesini amaçlamaktadır. Ödeme tutarları sigortalının kazancına ve sigortalılık süresine göre belirlendi.
18.05.2023 17:00 - Son Güncelleme: 18.05.2023 17:00
Devlet tarafından yapılan destek ödemelerinin sayısı her geçen gün artıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından vatandaşlara yapılan pek çok yardım ve destek ödemesi bulunuyor. Ancak bazı ödemelerin alınması için çeşitli şartlara uyulması gerekiyor.