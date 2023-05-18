Dilekçeyle başvurmak yeterli, SGK sigorta girişi olana 29.000 TL para yardımı var! Haziran öncesi T.C kimliğiyle gelen parasını alır!

Devlet tarafından yapılan destek ödemelerinin sayısı her geçen gün artıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından vatandaşlara yapılan pek çok yardım ve destek ödemesi bulunuyor. Ancak bazı ödemelerin alınması için çeşitli şartlara uyulması gerekiyor.