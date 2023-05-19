Kuyumcular uyardı! Vatandaş Kapalıçarşı’ya akın etti! Altın için kritik uyarı! O tarihte 22 ayar bilezik, çeyrek, yarım ve gram altın fiyatları... Ölümcül darbeler peş peşe

Türkiye, kritik bir seçim sürecinden geçerken, piyasalarda fiyatlamaların belirginleşmeye devam ettiği görülüyor. Bu süreçte, piyasalar belirsizlikle karşı karşıya kalmış durumda. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gerçekleşen fiyat hareketlerini yorumlayarak gram altın ve dolar kuruna ilişkin beklentilerini açıkladı. Memiş, seçim sürecinin etkisiyle piyasalarda yaşanan dalgalanmaların analizini yaparak, geleceğe yönelik öngörülerde bulundu. Gram altın için kısa vadede bir miktar oynaklık gözlenebilir, ancak orta ve uzun vadede fiyatların daha dengeli bir seyir izlemesi bekleniyor.