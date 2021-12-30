SGK sigorta dökümünüzde bu harf varsa maaşınızı kaybedebilirsiniz! Sakın ihmal etmeyin! Ayrıca bugüne kadar aldığınız tüm ödemeler de...

Bu gelişme SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı kapsamında emekli olan bütün vatandaşları ilgilendiriyor. Sigortalılık türü fark etmeksizin bütün milyonlarca emeklinin maaşında kesinti olabilir. SGK, sahte sigortalı bildirimini engellemek amacıyla birtakım kriterler kapsamında iş yerlerini sahte, şüpheli ve denetimli olarak tanımlıyor. Bu tarifler S (sahte iş yeri), Ş (şüpheli iş yeri) ve K (kontrollü iş yeri) harfleriyle kodlanıyor. Denetim neticesinde bildirilen hizmetlerin saye olması nedeniyle iptal edilmesi neticesi emeklilik hakkını kaybedenlerin aylıkları kesilebilmektedir. Hem de SGK maaş kesintisi dışında ödemesi verilen aylıkların iadesini de talep edebilir.