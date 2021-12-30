SGK sigorta dökümünüzde bu harf varsa maaşınızı kaybedebilirsiniz! Sakın ihmal etmeyin! Ayrıca bugüne kadar aldığınız tüm ödemeler de...
Emekli maaşı alan bütün 4/A, 4/B ve 4/C (SSK, Bağ Kur, Emekli Sandığı) emeklileri tek tek inceleniyor. Çalıştıkları yerin sahte, şüpheli ve kontrollü olarak işaretlenmesi halinde maaşlar kesilebiliyor. Bilindiği üzere rastgele bir iş yerine ş-şüpheli kodu konulduktan sonra, bu iş yeriyle ilgili kontrol süreci başlatılıyor. "ş" olan kodu değiştirilmez, kontrol neticesine göre, sahte sigortalı bildirimi yapıldığı tespit edilirse "ş" kodu, "s" olarak değiştiriliyor. Denetim neticesine göre, bildirilen hizmetlerin sahte olması sebebiyle iptal edilmesi neticesi emeklilik hakkını kaybedenlerin aylıkları kesilmektedir.
Bu gelişme SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı kapsamında emekli olan bütün vatandaşları ilgilendiriyor. Sigortalılık türü fark etmeksizin bütün milyonlarca emeklinin maaşında kesinti olabilir. SGK, sahte sigortalı bildirimini engellemek amacıyla birtakım kriterler kapsamında iş yerlerini sahte, şüpheli ve denetimli olarak tanımlıyor. Bu tarifler S (sahte iş yeri), Ş (şüpheli iş yeri) ve K (kontrollü iş yeri) harfleriyle kodlanıyor. Denetim neticesinde bildirilen hizmetlerin saye olması nedeniyle iptal edilmesi neticesi emeklilik hakkını kaybedenlerin aylıkları kesilebilmektedir. Hem de SGK maaş kesintisi dışında ödemesi verilen aylıkların iadesini de talep edebilir.
SAHTE SİGORTA BİLDİRİMİ YAPILIRSA...
SGK, sahte sigortalı bildirimini engellemek için bazı kriterler çerçevesinde iş yerlerini sahte, şüpheli ve kontrollü olarak tanımlamaktadır.