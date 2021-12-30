İŞKUR’dan oturduğunuz yerden çalışma fırsatı! Evden çalışmak isteyenler müjde! İŞKUR paketleme işi başvuru detayları…
Evden işçi çalıştıran firmaların sayısı gitgide artıyor. Hem maaliyeti azaltmak hem de işyerinde yeterli sayısa işçi barındıramayan şirketler evlere iş vererek uzaktan çalıştırma yapıyor. Evden çalışmayı tercih eden özellikle öğrenciler, ev hanımları ev ekonomisine katkı sağlamak istedikleri için konuya yoğun ilgi gösteriyor. Ayda 3-4 bin TL kazanmanız mümkün olabilir, çalıştığınız saat ve yaptığınız iş durumuna göre kazancınızın miktarını arttırabiliyorsunuz. Farklı illerden farklı firmalar tarafından İŞKUR üzerinden yayınlanan paketleme işi için başvuruların nasıl yapıldığını haberimizden öğrenebilirsiniz.
İŞKUR üzerinden ilanlara başvuru yapan vatandaşlar arasında evden çalışmak isteyenler de yer alıyor. İŞKUR'dan oturduğunuz yerden çalışma fırsatı gündemde yoğun ilgi görüyor ve iş kategorilerinin neler olduğu, nasıl yapıldığı gibi bilgiler araştırma konusu oluyor. Özellikle ev hanımları günde birkaç saatini ayırarak hem iş öğrenmek hem de ev ekonomisine katkı sağlamak istiyor ve bu noktada evden çalışma işinin detaylarını araştırıyor. Çalışma saati ve hızınıza göre 3-4 bine yakın para kazanmanız mümkün oluyor. Evden çalışma işi için İşte İŞKUR güncel ilanlar, başvuru detayları haberimizde yer alıyor.
Türkiye'de evde paketleme işi veren firmalar son dönemde bu işi genelde toplu olarak sağlamaktadır. Bu amaçla 5-6 kişilik toplu bir ekibiniz varsa, evde paketleme işi veren firmalardan iş alma şansınız yükselecektir.Evde ek iş yaparak ev ekonomisine katkı sağlamak istiyor ve bunun amacıyla bir ek iş fikri arıyorsanız; evde paketleme işi yapabileceğiniz en basit işlerden biridir.
Ülkemizde genelde perakende işi yapan firmaların çok büyük bir alanı paketleme hizmetine gereksinim duymaktadır. Fakat bu işletmelerin büyük bir alanı bunun amacıyla personel istihdam etmek üzere sermaye sahibi değildir.Bu amaçla paketleme gereksinimi olan işletmelerin büyük bir alanı bunun amacıyla evden çalışabilecek insanlardan hizmet alıyor. Siz de böylece paketleme gereksinimi olan işletmeler ya da direk kişiler amacıyla hizmet verebilir ve para kazanabilirsiniz.
NE KADAR KAZANABİLİRİM?
Evde paketleme işiyle kazancınız genelde ne kadar çalıştığınız ile doğru orantılıdır. Çoğunlukla tek bir şahıs paketleme işleri ile aylık 6 bin liraya kadar gelir elde edebiliyor. Fakat evde paketleme işi veren firmalar tek bir vatandaşa genelde iş vermiyor. İşletmeler genelde 5-6 kişilik gruplara iş sağlamaya daha sıcak bakıyor.