İŞKUR’dan oturduğunuz yerden çalışma fırsatı! Evden çalışmak isteyenler müjde! İŞKUR paketleme işi başvuru detayları…

İŞKUR üzerinden ilanlara başvuru yapan vatandaşlar arasında evden çalışmak isteyenler de yer alıyor. İŞKUR'dan oturduğunuz yerden çalışma fırsatı gündemde yoğun ilgi görüyor ve iş kategorilerinin neler olduğu, nasıl yapıldığı gibi bilgiler araştırma konusu oluyor. Özellikle ev hanımları günde birkaç saatini ayırarak hem iş öğrenmek hem de ev ekonomisine katkı sağlamak istiyor ve bu noktada evden çalışma işinin detaylarını araştırıyor. Çalışma saati ve hızınıza göre 3-4 bine yakın para kazanmanız mümkün oluyor. Evden çalışma işi için İşte İŞKUR güncel ilanlar, başvuru detayları haberimizde yer alıyor.