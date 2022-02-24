SGK sayesinde sıfır faizle TOKİ'den konut alınıyor! Zil takıp oynatacak haber! 0 faizli konut kredisi alma şartları açıklandı
Bankaların konut kredisi faiz oranlarında görülen yüksek oranlar sonrasında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) harekete geçti. Bir yandan yüksek faiz oranları diğer yandan artan konut fiyatları derken vatandaşlar ev sahibi olma hayallerini ertelemek zorunda kaldılar. SGK ise bu kişileri sevindiren bir uygulamaya daha imza attı. Ziraat Bankası şubelerinden verilecek faizsiz konut kredisi desteği ile fazlası kesimden vatandaşın direkt olarak faizsiz olarak konut kredisi kullanması sağlanacak. Ancak söz konusu kredi fırsatından yararlanmak hedefiyle belirli şartların sağlanması gerekiyor. Peki, SGK faizsiz konut kredisinden kimler yararlanabilir? İşte 0 faizli konut kredisi şartları
24.02.2022 08:54 - Son Güncelleme: 24.02.2022 08:54
Kimler Faizsiz Konut Kredisi Alabilir?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) doğrultusundan belirli şahıslar amacıyla %0 faizle konut kredisi desteği verileceği duyuruldu. Söz hususu kapsamdan yararlanmak amacıyla 5434 sayılı yasa kapsamında alakalı maddelerde yer alan koşullar ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında tespit edilen maddeler ile mevzuya dair başka yasalarda yer alan şartların sağlanması gerekecek.