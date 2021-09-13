SGK resmen duyurdu! Tek tek tespit ediliyor! Hemen kontrol edin! Eğer bu harfler varsa...

Sahte işyeri, aslında var olmayan, hiçbir ticari ve mesleki etkinliği olmadığı ve somut bir zenginliği bulunmadığı halde, düzmece sigortalılık bildirimi gerçekleştirmek suretiyle, fazlası kez aslında var olmayan adresler beyan edilerek yalnızca düzmece sigortalı duyurmak suretiyle işyeri dosyası tescil edilen yerler.

