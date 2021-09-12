Evlilik planı yaparken buna dikkat! Mal varlığınız gidebilir

SÖZLEŞME YAYILIYOR

2001 yılında yapılan bir düzenleme ile evlilik sözleşmesi müessesesi hayatımıza girdi.

Bugün birçok çiftin bu sözleşmeyi yaptığını da görüyoruz.

Ancak sözleşme yapılsa da yapılmasa da evlilik öncesi ve sonrası edinilen ortak ve kişisel mallar ayrılık durumunda farklı şekilde değerlendiriliyor.