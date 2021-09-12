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Evlilik planı yaparken buna dikkat! Mal varlığınız gidebilir

Evlilik hazırlığı yapan çiftler, karşı tarafı ve ailesini tanımaya çalışırken artık onların borç yapılarını da araştırmak zorunda! Çiftlerden birinin geçmişten gelen bir borcu varsa bu durum evlilikte elde edilen malları yok edebilir. Konuyla ilgili detayları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem Yeni Asır'daki köşesinde yazdı...

12.09.2021 08:06 - Son Güncelleme: 12.09.2021 08:06
Evlilik planı yaparken buna dikkat! Mal varlığınız gidebilir

Evlenecek çiftler artık nişanlılarının borcunun olup olmadığını da kontrol etmek durumunda. Çünkü geçmişten gelen borçlar evlilikte elde edilen malları yok edebilir...

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Evlilik planı yaparken buna dikkat! Mal varlığınız gidebilir

Evlilik hazırlığı yapan çiftler nişanlılarını tanımaya çalışırken onların borç yapılarını da araştırmak durumunda. Çünkü geçmişten gelen özel ve kamu borçları sonra başlarına iş açabilir.

Evlilik planı yaparken buna dikkat! Mal varlığınız gidebilir

Evlilik sonrasında bu borçlar ortaya çıktığında ortak edinilmiş malların haczedilmesine kadar giden bir süreç de başlamış oluyor.

Evlilik planı yaparken buna dikkat! Mal varlığınız gidebilir

SÖZLEŞME YAYILIYOR
2001 yılında yapılan bir düzenleme ile evlilik sözleşmesi müessesesi hayatımıza girdi.
Bugün birçok çiftin bu sözleşmeyi yaptığını da görüyoruz.
Ancak sözleşme yapılsa da yapılmasa da evlilik öncesi ve sonrası edinilen ortak ve kişisel mallar ayrılık durumunda farklı şekilde değerlendiriliyor.

Evlilik planı yaparken buna dikkat! Mal varlığınız gidebilir

Bu noktada dört ayrı rejim uygulanıyor.
1) Edinilmiş mallara katılım rejimi,
2) Mal ortaklığı rejimi,
3) Paylaşmalı mal ayrılığı rejimi,
4) Mal ayrılığı rejimi.

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