Evlilik planı yaparken buna dikkat! Mal varlığınız gidebilir
Evlilik hazırlığı yapan çiftler, karşı tarafı ve ailesini tanımaya çalışırken artık onların borç yapılarını da araştırmak zorunda! Çiftlerden birinin geçmişten gelen bir borcu varsa bu durum evlilikte elde edilen malları yok edebilir. Konuyla ilgili detayları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem Yeni Asır'daki köşesinde yazdı...
12.09.2021 08:06
- Son Güncelleme: 12.09.2021 08:06
SÖZLEŞME YAYILIYOR
2001 yılında yapılan bir düzenleme ile evlilik sözleşmesi müessesesi hayatımıza girdi.
Bugün birçok çiftin bu sözleşmeyi yaptığını da görüyoruz.
Ancak sözleşme yapılsa da yapılmasa da evlilik öncesi ve sonrası edinilen ortak ve kişisel mallar ayrılık durumunda farklı şekilde değerlendiriliyor.