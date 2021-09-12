Sahibinden ikinci el veya sıfır araba almak isteyenlere kötü haber! 300 bin araba iptal! Fiat, Ford, Volkswagen...
Sahibinden ikinci el veya sıfır otomobil almak isteyenlere kötü haber! Otomotiv sektöründe çip krizi giderek büyüyor. Koronavirüs ile baş gösteren çip krizi yüzünden birçok marka üretimi durdurmak zorunda kaldı. Fiat, Ford, Volkswagen derken bir açıklama da Toyota Motor'dan geldi.
12.09.2021 08:42
- Son Güncelleme: 12.09.2021 08:42
Buna göre Toyota, yarı iletken çip tedarik problemi ile Malezya ve Vietnam dahil Güneydoğu Asya ülkelerinde artan Kovid-19 vakalarının, üretim bantlarını olumsuz etkilediğini açıkladı.
Japon firmasından yapılan açıklamaya göre Toyota, çip tedariki ve salgının olumsuz etkileri nedeniyle, 2021 mali yıl kapsamında küresel araç üretim hedefini 300 bin düşürecek.
Bu kapsamda bu ay, daha önce açıklanan 540 bin yerine 470 bin, gelecek ay ise 880 bin yerine 550 bin araç imal edilecek.
Japon firma kasım ayına yönelik mevcut planlamalarını sürdürdüğünü ancak "gidişatın belirsizliğini koruduğunu" bildirdi. Toyota, Mart 2022'de sona erecek 2021 mali yılı kar hedeflerini ise koruduğunu açıkladı.