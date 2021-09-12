Sahibinden ikinci el veya sıfır araba almak isteyenlere kötü haber! 300 bin araba iptal! Fiat, Ford, Volkswagen...

Bu kapsamda bu ay, daha önce açıklanan 540 bin yerine 470 bin, gelecek ay ise 880 bin yerine 550 bin araç imal edilecek.

Japon firma kasım ayına yönelik mevcut planlamalarını sürdürdüğünü ancak "gidişatın belirsizliğini koruduğunu" bildirdi. Toyota, Mart 2022'de sona erecek 2021 mali yılı kar hedeflerini ise koruduğunu açıkladı.