Almadan önce okuyun! Şimdi altın alınır mı? Altın fiyatları ne olacak, yükselir mi? Gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç para oldu?

Çeyrek altın ne kadar? Merkez bankasının ödentilerinin değişmesinin ardından yükselen altın maliyetleri, son haftalarda yatırımcıların suratını güldürdü. Altın sürat kesmeden yükselmeye devam ediyor. Bankalardan gram altın alan vatandaşlar ve yatırımını çeyrek altına kullanmak isteyenler için altın yükselecek mi? Çeyrek altın veya gram altın satın almak muhtemel mi? Altın maliyeti rekor seviyelere geri dönecek mi? Son 40 senedeki en kötü ilk çeyreklerinden birini geçiren ons altın, hafta başından bu yana yüzde 1,5 yükseliş kaydederken Cuma günü yatay bir seyir izliyor. Gram altın ise hafta başından bu yana 450-455 TL aralığında seyrettikten sonra 458 TL civarında bulunuyor.

09.04.2021 14:57 - Son Güncelleme: 09.04.2021 14:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





