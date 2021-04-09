Almadan önce okuyun! Şimdi altın alınır mı? Altın fiyatları ne olacak, yükselir mi? Gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç para oldu?
Çeyrek altın ne kadar? Merkez bankasının ödentilerinin değişmesinin ardından yükselen altın maliyetleri, son haftalarda yatırımcıların suratını güldürdü. Altın sürat kesmeden yükselmeye devam ediyor. Bankalardan gram altın alan vatandaşlar ve yatırımını çeyrek altına kullanmak isteyenler için altın yükselecek mi? Çeyrek altın veya gram altın satın almak muhtemel mi? Altın maliyeti rekor seviyelere geri dönecek mi? Son 40 senedeki en kötü ilk çeyreklerinden birini geçiren ons altın, hafta başından bu yana yüzde 1,5 yükseliş kaydederken Cuma günü yatay bir seyir izliyor. Gram altın ise hafta başından bu yana 450-455 TL aralığında seyrettikten sonra 458 TL civarında bulunuyor.
Şimdi altın alınır mı? Altın fiyatları ne olacak, yükselir mi? Gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç para oldu? Geçen hafta yeni işsizlik başvurusunda bulunan Amerikalıların sayısının art arda ikinci haftasında artmasının ardından bugün ABD doları, bir sepet para birimi karşısında iki haftanın en düşük seviyesine yaklaştı. Öte yandan, Powell'ın güvercin yorumlarının ardından ABD tahvil getirileri de zayıfladı. Powell, enflasyon beklentilerinin "ısrarla ve maddi olarak tolere edilebilir seviyelerin üzerine çıkmaya başlaması halinde" merkez bankasının tepki vereceğini söyledi.
ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Çeyrek altın fiyatları ise 9 Nisan Cuma gününe tıpkı gram altın fiyatları gibi aşağı yönlü seyirle başladı. Saat 07.30'da kaydedilen verilere göre çeyrek altın 733 lira alış ve 749 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.751,96
1.752,25
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
2.932,37
2.987,71