Vav TV İzle
Haberler Ekonomi SGK, PTT, VGM, İŞKUR, SYDV! 1.250 TL- 12.000 TL arası birikmiş paranızı şu an alabilirsiniz! Bende yoktur demeyin kesin vardır! e- Devlet'ten...

SGK, PTT, VGM, İŞKUR, SYDV! 1.250 TL- 12.000 TL arası birikmiş paranızı şu an alabilirsiniz! Bende yoktur demeyin kesin vardır! e- Devlet'ten...

Hükümet kanadından vatandaşlara verdiği yardımlardan; cenaze, yol, doğum, kreş, eğitim gibi çoğu alanda yardım hak sahipleri tarafınca alınmayı bekliyor. Sosyal Emniyet Kurumu tarafınca ortaya getirilen ödemelerin birçoğu hak sahipleri doğrultusundan alınmadığı ya da unutulmuş bulunduğu amacıyla aracı kurumlarda bekletiliyor. Devletin bütün vatandaşlarına sunmuş bulunduğu bu yardımları geri alabilirsiniz. Peki devlette unutulan paralar nasıl geri alınabilir? İşte merak edilenler!

28.02.2022 13:05 - Son Güncelleme: 28.02.2022 13:05
SGK, PTT, VGM, İŞKUR, SYDV! 1.250 TL- 12.000 TL arası birikmiş paranızı şu an alabilirsiniz! Bende yoktur demeyin kesin vardır! e- Devlet’ten...

Devlet tarafından her sene vatandaşlara yapılan destekler bitmiyor, bu yardımlar sayesinde milyonlarca kişi rahat bir nefes alıyor. Çoğu para sahipleri doğrultusunda alınmayı bekleyen paralar bulunuyor. Sosyal Güvelik Kurumu (SGK) bünyesinde bekletilen paralar sahipleri tarafından unutulduğu ya da bilinmediği amacıyla alınmıyor. Devletin bütün vatandaşlarına tanıttığı bu yardımlar kapsamında; hasta, yaşlı, yeni doğum yapmış, muhtaç kişilere, kadınlara, ailelere, erkeklere çok geniş alanlarda veriliyor. Peki, devlette unutulan paralar nasıl geri alınabilir? 2022 SGK üzerinden unutulan para sorgulama nasıl yapılır? İşte tüm merak edilenler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
SGK, PTT, VGM, İŞKUR, SYDV! 1.250 TL- 12.000 TL arası birikmiş paranızı şu an alabilirsiniz! Bende yoktur demeyin kesin vardır! e- Devlet’ten...

DEVLETTE UNUTULAN PARA YARDIMLARI NASIL GERİ ALINIR?

SGK tarafından her yıl binlerce kişiye verilen yardımlardan birçoğu ne yazık ki hesapta kalıyor.

SGK, PTT, VGM, İŞKUR, SYDV! 1.250 TL- 12.000 TL arası birikmiş paranızı şu an alabilirsiniz! Bende yoktur demeyin kesin vardır! e- Devlet’ten...

Özellikle bu yardımlardan cenaze yardımı, yol yardımı, emzirme yardımı, ilaç ödemeleri ve diş ödemeleri gibi yardımlar vatandaşlar tarafından pek bilinmiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nda unutulan bu yardımlar aslında e- Devlet üzerinden çok kolay bir şekilde öğrenilerek alınabilir.

SGK, PTT, VGM, İŞKUR, SYDV! 1.250 TL- 12.000 TL arası birikmiş paranızı şu an alabilirsiniz! Bende yoktur demeyin kesin vardır! e- Devlet’ten...

SGK'da unutulmuş param var mı, unutulan para nasıl sorgulanır ve SGK'da unutulan paralara nasıl bakılır sorularının cevabını verelim.

SGK, PTT, VGM, İŞKUR, SYDV! 1.250 TL- 12.000 TL arası birikmiş paranızı şu an alabilirsiniz! Bende yoktur demeyin kesin vardır! e- Devlet’ten...

DEVLETİN YAPTIĞI PARA YARDIMLARI VE HESAPTA UNUTULAN PARALAR NELER?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinden yapılan muhtaç kişiye destekler SGK ve İŞKUR üzerinden ulaştırılmaya çalışılıyor.

SON DAKİKA