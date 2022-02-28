SGK, PTT, VGM, İŞKUR, SYDV! 1.250 TL- 12.000 TL arası birikmiş paranızı şu an alabilirsiniz! Bende yoktur demeyin kesin vardır! e- Devlet’ten...

Devlet tarafından her sene vatandaşlara yapılan destekler bitmiyor, bu yardımlar sayesinde milyonlarca kişi rahat bir nefes alıyor. Çoğu para sahipleri doğrultusunda alınmayı bekleyen paralar bulunuyor. Sosyal Güvelik Kurumu (SGK) bünyesinde bekletilen paralar sahipleri tarafından unutulduğu ya da bilinmediği amacıyla alınmıyor. Devletin bütün vatandaşlarına tanıttığı bu yardımlar kapsamında; hasta, yaşlı, yeni doğum yapmış, muhtaç kişilere, kadınlara, ailelere, erkeklere çok geniş alanlarda veriliyor. Peki, devlette unutulan paralar nasıl geri alınabilir? 2022 SGK üzerinden unutulan para sorgulama nasıl yapılır? İşte tüm merak edilenler!