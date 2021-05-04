SGK o parayı anında size geri ödüyor! 4.000 lira, milyonlar için geçerli... Ve tek tek açıklandı!

Peş peşe açıklandı. Ve sonunda belli oldu! Sosyal Güvenlik Kurumu'na SGK askerlik veya doğum borçlanması yapanlar, ödedikleri paranın en az yüzde 15'ini ödeme indirimi yoluyla geri alabilirler. İki senelik doğum borçlanması yapan bir şahsın sağlayacağı avantaj 4 bin lirayı aşar. SGK'ya yapılan hizmet borçlanmalarında ödenti avantajından faydalanabilmek için detaylara dikkat etmek gerekir. Peki doğum borçlanmasını bugün ödemek yerine emeklilik tarihine yakın ödemek arasında bir avantaj söz konusu mu? Yıldan yıla artış oranı ne kadardır? Mevduat oranına mı endekslidir? Doğum borçlanması en geç şu zaman yapılmalı gibi yasal bir durum var mıdır?

04.05.2021 08:29 - Son Güncelleme: 04.05.2021 08:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





