Altın fiyatları son dakika günün sarpa saranı oldu! Çeyrek altın resti çekti, parlayıp gidiyor! Altın fiyatları uzun vadede...

Son dakika haberi: Altın fiyatları günün sarpa saranı oldu! Çeyrek altın resti çekti, parlayıp gidiyor! Dolar ve Euro'dan etkilenen altın aynı zamanda alım ve satım işlerimde de etkilenerek maliyetlerini gün içinde değiştirir. Anlık olarak bir hayli bedelden satılan altından kar edilmesi için ise uzun vadeye gereksinim vardır. Bir anda 1000 lira gibi bir yükseliş yaşamayan altın gün içinde 50 lira altında ve üstünde metamorfozlar yaşar. Tam kapanmanın 5. gününde altın fiyatlarını merak eden yatırımcılar, altın fiyatlarını öğrendiklerinde ise büyük bir şok yaşadı. Kısa sürede bu kadar artışı beklemeyen yatırımcı, sadece birkaç gün önceki fiyatlarla karşılaştırdığında aradaki uçurumu net bir şekilde anladı.

04.05.2021 08:31 - Son Güncelleme: 04.05.2021 08:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





