Altın fiyatları son dakika günün sarpa saranı oldu! Çeyrek altın resti çekti, parlayıp gidiyor! Altın fiyatları uzun vadede...
Son dakika haberi: Altın fiyatları günün sarpa saranı oldu! Çeyrek altın resti çekti, parlayıp gidiyor! Dolar ve Euro'dan etkilenen altın aynı zamanda alım ve satım işlerimde de etkilenerek maliyetlerini gün içinde değiştirir. Anlık olarak bir hayli bedelden satılan altından kar edilmesi için ise uzun vadeye gereksinim vardır. Bir anda 1000 lira gibi bir yükseliş yaşamayan altın gün içinde 50 lira altında ve üstünde metamorfozlar yaşar. Tam kapanmanın 5. gününde altın fiyatlarını merak eden yatırımcılar, altın fiyatlarını öğrendiklerinde ise büyük bir şok yaşadı. Kısa sürede bu kadar artışı beklemeyen yatırımcı, sadece birkaç gün önceki fiyatlarla karşılaştırdığında aradaki uçurumu net bir şekilde anladı.
Piyasalardaki gelişmeleri takip eden yatırımcılar özellikle altın fiyatlarını sık sık araştırıyor. Altın fiyatları küresel piyasalarda, dolardaki zayıflamanın desteğinde yükseldiği 1,770 dolar düzeylerinde, ABD ekonomisinde büyüme ve ABD Hazine tahvil getirilerindeki yükselişin etkisiyle hafif geriledikten sonra yatay işlem görmüştü. Cuma günü iç piyasada ise gram altın 472 liraya, çeyrek altın 778 liraya, Cumhuriyet altını da 3,105 liraya yükselmişti. Peki, 3 Mayıs canlı anlık altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 22 ayar bilezik, ata, gram, cumhuriyet, yarım, çeyrek altın fiyatlarında son durum
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,18 artışla 471,70 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, cuma kapanışta çeyrek altın 765,00 lira, Cumhuriyet altını 3.129,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,18 yükselişle 471,70 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 469 BİN 800 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 469 bin 800 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 467 bin 500 lirayı, en yüksek ise 470 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 469 bin 800 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 289 milyon 964 bin 672,02 lira, işlem miktarı ise 625,88 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 296 milyon 848 bin 387,85 oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası, INTL HRM Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
EMTİA PİYASALARI - PETROL DÜŞTÜ, PALADYUMDA YENİ REKOR
Petrol fiyatları, Çin'den gelen veriler ve başta Hindistan olmak üzere birçok ülkede Covid-19 vakalarında hızlı artışla büyüyen talep kaygılarının etkisiyle yüzde 1.0'den çok düştü.
Cuma günü erken saatlerde açıklanan verilere göre, Çin'de fabrika aktivitelerinde büyüme hızının beklenenden fazla düşmesi ve birçok ülkede yeni kapanma önlemleri, petrol fiyatları üzerindeki talep baskısını artırdı.