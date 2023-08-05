SGK kısmi emeklilik, staj-çıraklık, Bağkur affı... Erken emeklilik için 2 yeni revizyon! 2. torba yasada maddeler oluştu!

Ülke genelinde emeklilik sistemi için iki önemli reform, Meclis'in açılmasıyla birlikte gündeme gelecek. Hükümet, emeklilik sistemindeki düzenlemelerle ilgili atılacak olan bu iki adımı torba yasa olarak yasalaştırmayı planlamaktadır. Bu reformlar, hem çalışanların hem de emeklilerin yaşam kalitesini artırmayı amaçlamaktadır. torba yasa için kesin bir çıkış tarihi henüz belirlenmemiştir. Ancak hükümetin önceliği, emeklilik sistemindeki reformları en kısa sürede yasalaştırmak ve uygulamaya koymaktır. Meclis'in açılmasıyla birlikte, 2. torba yasanın görüşülmesi ve onaylanması beklenmektedir. Kesin tarihle ilgili güncel bilgilere resmi kaynaklardan ulaşabilirsiniz.