SGK kısmi emeklilik, staj-çıraklık, Bağkur affı... Erken emeklilik için 2 yeni revizyon! 2. torba yasada maddeler oluştu!

Ülke genelinde emeklilik sistemi için iki önemli reform, Meclis'in açılmasıyla birlikte gündeme gelecek. Hükümet, emeklilik sistemindeki düzenlemelerle ilgili atılacak olan bu iki adımı torba yasa olarak yasalaştırmayı planlamaktadır. Bu reformlar, hem çalışanların hem de emeklilerin yaşam kalitesini artırmayı amaçlamaktadır. torba yasa için kesin bir çıkış tarihi henüz belirlenmemiştir. Ancak hükümetin önceliği, emeklilik sistemindeki reformları en kısa sürede yasalaştırmak ve uygulamaya koymaktır. Meclis'in açılmasıyla birlikte, 2. torba yasanın görüşülmesi ve onaylanması beklenmektedir. Kesin tarihle ilgili güncel bilgilere resmi kaynaklardan ulaşabilirsiniz.
İlk olarak milyonlarca çalışanın alacağı asgari ücrete yapılan ara zam toplantıları sonucunda, önemli bir artış yapıldı. Ardından, emekliler ve memurlar için çıkarılan zam yasasıyla birlikte, sosyal güvenlik kapsamında düzenlemeler gerçekleştirildi. Şimdi ise gözler, yeni emeklilik için yapılacak reform çalışmalarına çevrildi. Bu kapsamda 2. torba yasa bekleniyor. Peki, 2. torba yasa ne zaman çıkacak? İşte detaylar...
İlk torba yasa ile emekli ve memur maaşları düzenlemesi gerçekleştirilmişken, 2. torba yasanın içeriği oldukça merak ediliyor. Bu yasa kapsamında, emeklilik sistemi ve sosyal yardımlar alanında iki büyük reformun yanı sıra, Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulması planlanıyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklilik reformu kapsamında atılacak ilk önemli adımlardan biri olarak Bağ-Kur'luların prim gün şartlarını düşürme çalışmasını tamamlıyor. Bu adımın, özellikle küçük esnaf ve çiftçiler olmak üzere 1 milyon Bağ-Kur'lunun emeklilik sürecini olumlu yönde etkilemesi bekleniyor.