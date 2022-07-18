SGK, İŞKUR binlerce lira veriyor! Asgari ücretliye 16.106 TL ödeme: PTT'den şimdi alın! 1,2,3 çocuklu herkes alacak! 300-400-600 TL...

2022 Temmuz ayında tüm hesaplar değişti. Bunlardan biri de çalışan annelere doğum izni kapsamında yapılan ödeme. Asgari ücretin artmasıyla birlikte rapor parası, süt parası veçocuk parası ödemeleri de değişti. 1 Temmuz'a kadar çalışan yeni anneye 12 bin 454 lira doğum parası ödeniyordu. Ancak 1 Temmuz itibarıyla asgari ücrete yapılan yüzde 29.3'lük ara zamla birlikte taban ödeme tutarı da artmış oldu. Bu hesaba göre yeni anneye sadece doğum parası olarak 16 bin 106 lira ödenecek. Peki, 16.106 TL para alma ve başvuru şartları nedir? İşte tüm merak edilenler!