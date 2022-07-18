6 müjdeyle maaşlar artıyor! SSK, Bağkur emeklisi, memur, EYT'li, esnaf milyonları kapsıyor! 08.09.1999 ve öncesinde sigortalılık başlangıcı bulunan...
EYT'li, SGK-SSK ve Bağkur'lu, memur milyonları kapsıyor. Beklenen müjde geldi. Milyonlar bu soruların yanıtlarını merak ediyordu. Eşimin 5000, benim ise 5400 prim günüm var. Biz ne zaman emekli olabiliriz ve EYT bizi kapsıyor mu? Sigortalı çalışanın şartları tamamlandığında işsizlik maaşı alma hakkı olur mu? gibi çok sayıda sorunun cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte merak edilen soru ve cevaplar haberimizde!
Milyonlar merak ediyordu. İşçi, memur, dul, yetim, emekli, emekli, bu sorulara yanıt arıyor.1996 sigorta girişim var. Toplam 5930 günüm var. EYT olursa faydalanabiliyor muyum? Sigortalı çalışanın şartları tamamlandığında işsizlik maaşı alma hakkı olur mu? %60 raporum var ve malulen emekliliğe 2015 yılında hak kazandım ancak olmadım. Normal emekli olmak için çalışıyorum. Bunun maaşıma etkisi olur mu? İki doğum borçlanması yapsam 3600 iş gününden emekli olabilir miyim? gibi çok sayıda sorunun cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte merak edilen detaylar!
Merhabalar Sibel Koç ben.1978 doğumluyum.1996 sigorta girişim var. Toplam 5930 günüm var. EYT olursa faydalanabiliyor muyum hemen emekli olur muyum acaba?
Sigortalılık başlangıç tarihinize istinaden 53 yaş 5900 prim günü şartına tabisiniz. EYT ile ilgili bakanlık henüz bir çalışma açıklaması yapmadı, EYT düzenlemesi çıkarsa bundan sizde faydalanabileceksiniz.
Merhaba, annem vefat eden dedemden ve babamdan maaş almaktadır. 3. maaş hakkı kendi primi 570 gündür. 1800'e tamamlasak 3. maaş hakkı doğar mı? Annem 1972 doğumlu bu arada. Dedem yurtdışından emekliydi. Vefatının son zamanlarında maaş bağlanmıştı. Biz şimdi annemle başvuru yaparsak dedemin yurtdışı maaşını alma hakkı doğar mı? Bizleri yönlendirmenizi dikkatle bekliyoruz.
Anneniz emekli olursa eşinden almakta olduğu aylık kesilmez ancak dedenizden almakta olduğu aylık kesilebilir. Dedenizin sigortalılık statüsüne ve vefat tarihine de bakmak gerekir.
Bağ-kur mükellefi olan bir kişi başka bir iş yerinde sigortalı olduğunda Bağ-kur hizmeti duruyor. Sigorta hizmeti başlıyor. Üstünlük kuralı gereği. Bu durumda sigortalı çalışanın şartları tamamlandığında işsizlik maaşı alma hakkı olur mu? Bağ-kuru da aynı tarihinde sonlanmış ise. açıklamanızı bekler, saygılarımı sunarım
Ticari faaliyeti devam ederken başka bir işyerinde 4/a kapsamında çalışan vergi mükellefi, sigortalılığı işsizlik maaşı alacak şekilde sonlanırsa adına İŞKUR işsizlik maaşı ödemesi yapmaz.