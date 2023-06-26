45-47-49-50-56 yaşındakilere EPT talihi kondu! Staj sigortası 52 hafta başlangıcı geriye çekecek! 1.1 milyon 2000-2005 arası SGK girişi olana 1 yıl süre! İHYA...
EYT düzenlemesiyle birlikte milyonlarca kişi emekliliğe hak kazandı. Primi eksik olanlar ise yararlanmak için gerekli araştırmalara başladı. Prim kazanmanın belli başlı kolay yolları bulunuyor. Bunlardan birini deneyerek EYT'li olma avantajından yararlanabilirsiniz. Peki, eksik primle nasıl emekli olabilirim? Staj sigortası kimler için başlangıç sayılıyor? İşte tüm merak edilenler haberimizde...
26.06.2023 08:32 - Son Güncelleme: 26.06.2023 08:32
EYT'liler emeklilik hakkı elde ederken, eksik primi olanlar borçlanma ve ihya planları ile emekli olabiliyor. Temmuz ayında yapılan ara zamla birlikte net 11 bin 402 liraya yükselen asgari ücret, bu ödemeleri artıracak. Peki, Primi eksik olanlar nasıl emekli olacak? İşte detaylar...
İSTEĞE BAĞLI SİGORTA
Çalışmayanlara, eksik primi olanlara emeklilik yolunu açan isteğe bağlı sigortada her ay brüt asgari ücretin yüzde 32'si oranında prim yatırılıyor. 18 yaş üstü olan, zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmayanlar bu imkandan yararlanabiliyor. Bu şekilde ödenen primler Bağ-Kur kapsamında sayılıyor.