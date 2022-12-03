SGK hemen işlemleri başlatıyor! 180 gün erken emekli olma fırsatını tepmeyin! EYT ile yaş ve prim şartları böyle değişiyor!
SGK son günlerde yaptığı açıklamalarda avantajlı bir hizmet sürecini ön plana çıkarıyor. 180 gün erken emeklilik fırsatlardan yararlanmak isteyenlerin günümüzdeki en önemli hizmet fırsatı SGK kapsamında gerçekleşiyor.
03.12.2022 13:22 - Son Güncelleme: 03.12.2022 13:22
Bu konuda son kararların verilmesinin ardından hemen emeklilik işlemlerine başlanabilir. Yüksek orandan maaş alabilmek isteyen kişilerin bu süreçte SGK işlemlerini hemen başlatmaları gerekiyor.