Memur, işçi, emekli nefes alacak! 8.800 TL TABAN maaş + YENİ YILDA 3 zam müjdesi... 2023 asgari ücrette ARALIK TAKVİMİ belli oldu!

YÜZDE 30 ZAM

Şu an 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 30 zamla 7 bin 150 TL'ye yükselecek.

YÜZDE 40 ZAM

Şu an 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 40 zamla 7 bin 700 TL'ye yükselecek.

YÜZDE 50 ZAM

Şu an 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 50 zamla 8 bin 250 TL'ye yükselecek.