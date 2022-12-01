EYT Yaşa Takılanlar bugün son durum! EYT çıktı mı, ne zaman çıkacak? EYT kimleri kapsıyor? Borçlanma, staj, çıraklık, prim gün sayısı, şartlar...

Akkol, EYT ile ilgili iki konuda işverenle hükümetin mutabakata vardığını açıkladı.

Akkol'un açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"İşletmelerin büyümesi önemli. EYT konusunda hem çalışanların hem de işverenlerin beklentisini karşılayacak çözümlere ihtiyacımız var. İşverenlerin beklentileriyle ilgili kapsamlı çalışmayı bakanımıza sunduk.