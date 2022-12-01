EYT Yaşa Takılanlar bugün son durum! EYT çıktı mı, ne zaman çıkacak? EYT kimleri kapsıyor? Borçlanma, staj, çıraklık, prim gün sayısı, şartlar...
Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili bugün son dakika açıklamalar geldi. Milyonlarca EYT'li ' EYT çıktı mı, ne zaman çıkacak? EYT kimleri kapsıyor?' sorularını sıklıkla araştırıyor. Aralık ayına girmemizle birlikte heyecan giderek arttı. EYT yasası ile kimlerin emekli olacağı açıklandıktan sonra Ocak'ta yürürlüğe girecek yasa sonrası ilk maaşlar Şubat ayında ceplere girecek. Yeni açıklama TİSK'den geldi. İşte EYT son dakika gelişmeleri...
EYT SON DAKİKA GELİŞMELER: BUGÜN MECLİS'TE Mİ? Heyecanla beklenen Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. 1999 öncesi işe girmiş olanların, yaş sorunu yüzünden emeklilikte karşılaştıkları sorunun çözümüne dönük düzenleme hazırlığı devam ederken TİSK Başkanı Akkol flaş bir bilgi paylaştı. İşte detaylar...
EYT'DE SON DURUM ARALIK 2022
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret görüşmelerinin takvimini belirlemek üzere TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol'la Bakanlık'ta bir araya geldi.
TİSK Başkanı Akkol, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Emekli çalışanlar ile emekli olmayan çalışanlar arasındaki SGK prim farkı giderilecek. İşverenlere ilave maliyet olmadan istihdam ilişkisi devam edecek." dedi.
Akkol, EYT ile ilgili iki konuda işverenle hükümetin mutabakata vardığını açıkladı.
Akkol'un açıklamasından öne çıkanlar şöyle:
"İşletmelerin büyümesi önemli. EYT konusunda hem çalışanların hem de işverenlerin beklentisini karşılayacak çözümlere ihtiyacımız var. İşverenlerin beklentileriyle ilgili kapsamlı çalışmayı bakanımıza sunduk.