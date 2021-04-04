Altın yatırımcılarına muhteşemin de ötesi haber! Altın fiyatlarında kayıplar gitti, artık kazanç vakti! geri dönüş hızlıca başlıyor…
Altın yatırımcıları evrensel piyasalardaki ons altın maliyetindeki metamorfozları yakından takip etmeye devam ediyor. Emtia ve değerli madenler piyasası uzmanları, altın maliyetinde yeni bir ralli başlangıcına işaret ediyor. Altın, Amerika Birleşik Devletleri Hazine senet faizindeki düşüş ve doların zayıflaması ile beraber haftaya başladığı maliyet seviyelerine geri yükselmeyi muvaffak oldu. Buna paralel olarak da gram altın hafta süresince dalgalı bir seyir izledi. Altın fiyatları ne kadar? Sorusu yatırımcılar tarafından sıkça kontrol ediliyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe gram altın fiyatı 454,99 liradan cumhuriyet altını ise 2.960,90 liradan işlem görüyor.
Hafta boyunca Altın fiyatları yükselişe devam etti. Altın fiyatları en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Ekonomi gündemini takip edenler 'Altın fiyatları canlı ne kadar?' Sorusunu araştırıyor. Altın fiyatları, ABD tahvil faizlerinin düşmesi ve böylelikle dolarda gevşeme yaşanmasının sonucu olarak bu hafta verdiği kayıpları geri aldı. Gram altın fiyatı da dolar-tl paritesindeki düşüşten etkilendi ancak küresel altın fiyatlarındaki yükselişin dengelenmesiyle yatay bir seyir izledi. Haftanın kapanışında da gram altın yatay seyrini sürdürmeye devam ediyor. 10 yıl vadeli ABD hazine tahvili faizi, hafta içinde 10 baz puandan fazla yükselip yüzde 1.77 seviyesine ulaşarak 14 ayın zirvesini görmüştü. Bu seviyeden kademeli olarak düşen faiz oranı yüzde 1.66 seviyesine gerilemiş oldu.
ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı yeni harcama planı kapsamında enflasyonun yükseleceğine dair beklentilerin artmasına ve doların zayıflayacağına yönelik endişeler arttı. Piyasalarda bu yönde beklentiler gelişince altına olan ilgi yükseldi. Dolar spot endeksi hafta içinde yüzde 0.4 civarı yükseldikten sonra zirveden yüzde 0.6 düşüş yaşadı.
Küresel piyasalarda ons altın fiyatı, 2016 yılından sonraki en kötü çeyreklik performanslarından biri ile 2021 yılına başladı. Mart ayında da yüzde 1.5 kayıp yazan ons altın, son olarak 10 yıl vadeli hazine tahvil faizi ile dolarda gerileme yaşanmasının ardından bu haftaki kayıpları sildi. Ons altın dünden beri yüzde 1.43 yükseliş ile 1.732 dolar seviyesinden işlem görüyor.