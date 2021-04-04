Altın yatırımcılarına muhteşemin de ötesi haber! Altın fiyatlarında kayıplar gitti, artık kazanç vakti! geri dönüş hızlıca başlıyor…

Altın yatırımcıları evrensel piyasalardaki ons altın maliyetindeki metamorfozları yakından takip etmeye devam ediyor. Emtia ve değerli madenler piyasası uzmanları, altın maliyetinde yeni bir ralli başlangıcına işaret ediyor. Altın, Amerika Birleşik Devletleri Hazine senet faizindeki düşüş ve doların zayıflaması ile beraber haftaya başladığı maliyet seviyelerine geri yükselmeyi muvaffak oldu. Buna paralel olarak da gram altın hafta süresince dalgalı bir seyir izledi. Altın fiyatları ne kadar? Sorusu yatırımcılar tarafından sıkça kontrol ediliyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe gram altın fiyatı 454,99 liradan cumhuriyet altını ise 2.960,90 liradan işlem görüyor.

04.04.2021 07:44 - Son Güncelleme: 04.04.2021 07:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





