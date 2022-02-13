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Haberler Ekonomi SGK harekete geçti! İşçi ve işverenleri yakından ilgilendiriyor! 7 ilde 4000 kadına iş fırsatı

SGK harekete geçti! İşçi ve işverenleri yakından ilgilendiriyor! 7 ilde 4000 kadına iş fırsatı

SGK 7 ilde kadın istihdamı için harekete geçti. SGK'dan yapılan açıklamaya göre, kadın istihdamını artırmak ve kadın çalışanların kayıt dışı istihdamının önüne geçmek için Avrupa Birliği (AB) destekli "Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi" başlatılıyor. İşte o iller

13.02.2022 16:27 - Son Güncelleme: 13.02.2022 16:27
SGK harekete geçti! İşçi ve işverenleri yakından ilgilendiriyor! 7 ilde 4000 kadına iş fırsatı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından, kadın istihdamını artırmak ve kadın çalışanların kayıt dışı istihdamının önüne geçmek için Avrupa Birliği (AB) destekli "Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi" hayata geçiriliyor.

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SGK harekete geçti! İşçi ve işverenleri yakından ilgilendiriyor! 7 ilde 4000 kadına iş fırsatı

SGK'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kurumun daha önce başlattığı "Anneler İşe, Çocuklar Kreşe" ve "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi" projelerine bir yenisi daha eklendi.

SGK harekete geçti! İşçi ve işverenleri yakından ilgilendiriyor! 7 ilde 4000 kadına iş fırsatı

Kadın işverenleri desteklemek, onları rekabete karşı daha dayanıklı hale getirmek, girişimci kadınları haksız rekabete karşı korumak, kadınlara yeni iş olanakları yaratmak ve kayıtlı kadın istihdamını artırmak amacıyla SGK, AB destekli "Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi" kısa adıyla "Women-Up" Projesini hayata geçirecek.

SGK harekete geçti! İşçi ve işverenleri yakından ilgilendiriyor! 7 ilde 4000 kadına iş fırsatı

KADIN İŞVERENE 320 AVRO HİBE
Proje kapsamında, kadın işverenlere, ilave kadın istihdamı için işçinin işverene maliyetinin yüzde 65'ini geçmemek üzere maksimum 320 avro hibe verilecek. Söz konusu tutar 2022 için 3 bin 984 lira 44 kuruş olacak. Proje, belirlenen kriterlere göre 7 ilde uygulanacak.

SGK harekete geçti! İşçi ve işverenleri yakından ilgilendiriyor! 7 ilde 4000 kadına iş fırsatı

PROJEDEN 4000 KADIN İŞVEREN VE 4000 KADIN İŞÇİ FAYDALANACAK
İstanbul'da 1000, Ankara'da 900, Aydın'da 400, Denizli'de 400, Samsun'da 500, Şanlıurfa'da 400 ve Kahramanmaraş'ta 400 olmak üzere toplamda 4000 kadın işveren ve bu işletmelerin işe aldığı 4000 kadın işçi projeden fayda sağlayacak.

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