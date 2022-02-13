SGK harekete geçti! İşçi ve işverenleri yakından ilgilendiriyor! 7 ilde 4000 kadına iş fırsatı

SGK'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kurumun daha önce başlattığı "Anneler İşe, Çocuklar Kreşe" ve "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi" projelerine bir yenisi daha eklendi.