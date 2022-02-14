20 ay boyunca 320 Euro ödenecek! Geri ödemesiz, karşılıksız! SGK ve AB destekli hibe! e-Devlet üzerinden başvuran herkes alacak!
Yeni hibe desteği SGK tarafınca devreye alındı. Karşılıksız para desteği ile ilgili tüm detaylar netleşti. Başvuru süreci mart ayında başlıyor. Aylık 3.984,44 TL destek ödemesi ile ilgili yeni gelişmeler vatandaşlar ile paylaşılmaya devam edecek. e-Devlet üzerinden alınacak başvurular değerlendirilip uygun olan kişilere karşılıksız para ödemesi yapılacak. İşte SGK hibe desteği ile ilgili tüm detaylar...
SGK tarafından son dakika hibe desteği duyurusu geldi. Hem çalışan kesim hem de işverenler bu ödemeden yararlanacak. Bu mali destek 20 ay sürecek. SGK tarafından kadın istihdamını artırmak ve kadın çalışanların kayıt dışı istihdamının önüne geçmek için Avrupa Birliği destekli "Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi" hayata geçirilecek. e-Devlet üzerinden alınacak başvurular mart ayının başında alınmaya başlanacak. Gerekli şartlara uyan kişilere karşılıksız para ödemesi yapılacak. İşte SGK hibe desteği ile ilgili tüm detaylar...
Kadın işverenleri desteklemek, onları rekabete karşı daha dayanıklı hale getirmek, girişimci kadınları haksız rekabete karşı korumak, kadınlara yeni iş olanakları yaratmak ve kayıtlı kadın istihdamını artırmak amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) tarafından Avrupa Birliği destekli "Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi" kısa adıyla "Women-Up" Projesi hayata geçiriliyor.
Daha önce "Anneler İşe, Çocuklar Kreşe" ve "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi" projelerini hayata geçiren Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından başlatılan projelere bir yenisi daha eklendi.
Kadın istihdamını artırmak ve kadın çalışanlarının kayıt dışı istihdamının önüne geçmek için "Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi" başlıyor.