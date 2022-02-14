20 ay boyunca 320 Euro ödenecek! Geri ödemesiz, karşılıksız! SGK ve AB destekli hibe! e-Devlet üzerinden başvuran herkes alacak!

SGK tarafından son dakika hibe desteği duyurusu geldi. Hem çalışan kesim hem de işverenler bu ödemeden yararlanacak. Bu mali destek 20 ay sürecek. SGK tarafından kadın istihdamını artırmak ve kadın çalışanların kayıt dışı istihdamının önüne geçmek için Avrupa Birliği destekli "Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi" hayata geçirilecek. e-Devlet üzerinden alınacak başvurular mart ayının başında alınmaya başlanacak. Gerekli şartlara uyan kişilere karşılıksız para ödemesi yapılacak. İşte SGK hibe desteği ile ilgili tüm detaylar...