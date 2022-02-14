Konut satışlarında bomba fiyatlar: Kiradan 10 kat ucuz! Ayda 458,33 ödeyerek 110 bin TL'lik daireyi 55 bin TL'ye... TOKİ İstanbul'da 3+1 daire satıyor!
Ev almak isteyenlerin gözü kulağı TOKİ satışlarında! Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından her dönem konut satış ilanı yayınlanıyor. Türkiye'nin bir çok ilinde kira öder gibi aylık ödeme yaparak ev sahibi olabilmek mümkün. Nasıl mı? Bilindiği üzere şimdilerde ev fiyatları dudak uçuklatıyor. TOKİ'de ise durum çok farklı. TOKİ 1+1,2+1,3+1 daireleri 300'den bazen de 200'den düşük fiyatlarla satıyor. Üstelik ödeme yaparken asla zorlanmıyorsunuz. Kiradan ucuz aylık ödeme planlarıyla bir eve sahip olabiliyorsunuz. TOKİ'nin son ilanlarını haberimizde derledik. İşte açık artırma yöntemi ile satılacak o daireler...
TOKİ aralarında İstanbul, Ankara, Bolu, Çorum, Kahramanmaraş'ın da bulunduğu onlarca ilde konut satışı gerçekleştirecek. Kuralı satış yöntemi ile teslim edilecek daireler 1+1, 2+1, 3+1 odalardan oluşuyor. Ev almak için harekete geçmenin tam zamanı! 105 bin lira, 110 bin lira, 115 bin lira gibi ödeme yaparak sıfır evlere kavuşabilirsiniz. Ödeme planı da şöyle; Örneğin 110.000,00 TL'lik daire için %5 peşinat uygulanıyor. 55 bin TL peşinat ödendikten sonra geri kalan ücreti 120 ay vade ile ayda 458,33 ödeyerek tamamlayabilirsiniz. İşte il il TOKİ konut satışları...
TOKİ KONUT SATIŞI İLANI
TOKİ'nin Şubat ayı konut satışı ilanı yayınlandı. Listede aşağıdaki iller yer alıyor;
Adana, Amasya, Ağrı, Ankara, Afyonkarahisar, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kayseri, Kocaeli, Kırşehir, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Niğde, Ordu, Osmaniye, Adapazarı, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak.
ANKARA
Ödeme planlarına aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. İşte TOKİ il il konut satışı ve fiyat listesi...