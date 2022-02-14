Konut satışlarında bomba fiyatlar: Kiradan 10 kat ucuz! Ayda 458,33 ödeyerek 110 bin TL'lik daireyi 55 bin TL'ye... TOKİ İstanbul'da 3+1 daire satıyor!

TOKİ aralarında İstanbul, Ankara, Bolu, Çorum, Kahramanmaraş'ın da bulunduğu onlarca ilde konut satışı gerçekleştirecek. Kuralı satış yöntemi ile teslim edilecek daireler 1+1, 2+1, 3+1 odalardan oluşuyor. Ev almak için harekete geçmenin tam zamanı! 105 bin lira, 110 bin lira, 115 bin lira gibi ödeme yaparak sıfır evlere kavuşabilirsiniz. Ödeme planı da şöyle; Örneğin 110.000,00 TL'lik daire için %5 peşinat uygulanıyor. 55 bin TL peşinat ödendikten sonra geri kalan ücreti 120 ay vade ile ayda 458,33 ödeyerek tamamlayabilirsiniz. İşte il il TOKİ konut satışları...