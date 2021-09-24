1 trilyonluk fon Türkiye’yi radarına aldı! İşte Abu Dabi'nin yakın markaja aldığı sektörler! Dünyanın en büyük 3. Fonu ADIA…
BAE-Türkiye ilişkilerinin yumuşamasının ardından ekonomik alanda da yeni adımlar atılmaya başlandı. BAE'nin en büyük fonu Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) ve en yeni kurulan fonu ADQ Türk şirketleriyle görüşme yaptı. ADIA 1 trilyon dolardan büyük varlığı ile dünyanın üçüncü büyük fonu halinde. Bir kaynağa göre aralarında Abu Dhabi merkezli Royal Group'a ait özel yatırım şirketi Chimera Investments ve Nerve Holding'in de olduğu diğer fonlar Türkiye'yi incelerken bu fonların her biri 1 milyar dolara kadar yatırım yapabilir. İşte konuyla ilgili Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in açıklamaları
Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi merkezli varlık fonları, Türkiye'de milyarlarca dolarlık varlıkları inceliyor. Emirlik'in en büyük fonu Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) ve en yeni kurulan fonu ADQ Türk şirketleriyle geçtiğimiz haftalarda görüşmeler yaptı. Bir kaynağa göre sadece ADQ, Türk fintech ve sağlık sektörü firmalarına 1 milyar dolara kadar yatırım yapmayı değerlendiriyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin ikinci en değerli halka açık şirketi olan International Holding'in (IHC) sözcüsü sağlık ve sanayi sektörlerindeki yatırım fırsatlarını değerlendirdiklerini söyledi.
Sözcü "Türkiye bizim için büyük bir yatırım fırsatı olabilecek en önemli gıda işleme tesislerinden birine sahip" diye konuştu. Bir kaynağa göre aralarında Abu Dhabi merkezli Royal Group'a ait özel yatırım şirketi Chimera Investments ve Nerve Holding'in de olduğu diğer fonlar Türkiye'yi incelerken bu fonların her biri 1 milyar dolara kadar yatırım yapabilir.
TRİLYON DOLARLIK FON
Abu Dabi Yatırım Kurumu (Abu Dhabi Investment Authority), Birleşik Arap Emirlikleri, Abu Dabi'nin egemenlik fonunu yöneten, devlete ait bir yatırım kuruluşu. ADIA 1 trilyon dolardan büyük varlığı ile dünyanın üçüncü büyük fonu halinde. Ayrıca dünyanın en büyük kurumsal yatırımcılarından birisi. ADIA tarafından yönetilen bu büyük para Abu Dabi'nin büyük petrol rezervlerinden kaynaklanıyor.
Fonun 5 kıtada 68 ülkede yatırımı var. Başta enerji olmak üzere sağlık, eğitim, inşaat gibi 14 farklı alana yatırımı bulunuyor. Yatırım stratejileri ile finansal sistemde büyük etki sağlayan Abu Dhabi Investment Authority, uzun süredir Türkiye'ye yatırım yapmak istiyordu. Ancak Ortadoğu'da yaşanan gerilim iki ülke arasındaki ilişkileri de soğutmuştu. Bu da yatırımın gecikmesine neden oldu.
Uluslararası kaynaklara göre, Abu Dhabi Investment Authority'nin önümüzdeki dönemde sağlığın dışında da Türkiye'de yeni yatırımları portföyüne aldı. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, Irak, Kuveyt, İran ve Umman'ı içine alan 'Körfez ülkeleri' arasında en çok yatırım fonunu barındıran ülke. BAE'de 7 varlık fonu var. En önemlisi de kuşkusuz Abu Dhabi Investment Authority.