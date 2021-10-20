1 gün bile 1 yılı kurtarabilir! Bunu yapan 600 gün daha önce maaş almaya başlar! 52, 53, 54 yaşında emekli olabilirsiniz!
Çalışma hayatını sürdüren işçilerin en büyük isteklerinden birisi de emekli olmaktır. Yaşını ve prim gününü tamamlayan kişiler anında Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) gidip belgelerini teslim ederek emekli oluyor. Ancak bazı durumlar erken emeklilik imkanı doğuruyor. Kadın çalışanlar 3 çocuk için toplamda 6 yıla kadar erken olma imkanına sahipken 20 ay askerlik yapan erkekler tam 2 yıl erken olabilir. Bu sayede emeklilik için gereken yaş aşağı düşüyor ve erken emeklilik mümkün olabiliyor. Askerlik ve doğum borçlanması için başvuru yapmak gerekiyor. Askerlik ve doğum borçlanmasıyla ilgili aklınıza takılan tüm soruların yanıtı haberimizde derledik.
20.10.2021 12:04
- Son Güncelleme: 20.10.2021 12:04
1 gün bile 1 yılı kurtarabilir! Bunu yapan 600 gün daha önce maaş almaya başlar! 52, 53, 54 yaşında emekli olabilirsiniz. Her çalışan en kısa sürede emekli olmanın şartlarını merak ediyor. Gün ve prim şartını tamamlayanlar Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) giderek işlemleri tamamlayıp bildirilen süreden sonra maaşlarını almaya başlıyor. Ancak bazı istisnai durumlar da mevcut. Staj sigortasından sonra doğum yapıp sonra çalışmaya başlayan bir anne borçlanabiliyor ve borçlandığı süre kadar işe giriş tarihi geri çekilmektedir. İşte erken emekliliğe dair bilinmesi gerekenler