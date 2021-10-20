Vav TV İzle
Haberler Ekonomi 1 gün bile 1 yılı kurtarabilir! Bunu yapan 600 gün daha önce maaş almaya başlar! 52, 53, 54 yaşında emekli olabilirsiniz!

1 gün bile 1 yılı kurtarabilir! Bunu yapan 600 gün daha önce maaş almaya başlar! 52, 53, 54 yaşında emekli olabilirsiniz!

Çalışma hayatını sürdüren işçilerin en büyük isteklerinden birisi de emekli olmaktır. Yaşını ve prim gününü tamamlayan kişiler anında Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) gidip belgelerini teslim ederek emekli oluyor. Ancak bazı durumlar erken emeklilik imkanı doğuruyor. Kadın çalışanlar 3 çocuk için toplamda 6 yıla kadar erken olma imkanına sahipken 20 ay askerlik yapan erkekler tam 2 yıl erken olabilir. Bu sayede emeklilik için gereken yaş aşağı düşüyor ve erken emeklilik mümkün olabiliyor. Askerlik ve doğum borçlanması için başvuru yapmak gerekiyor. Askerlik ve doğum borçlanmasıyla ilgili aklınıza takılan tüm soruların yanıtı haberimizde derledik.

20.10.2021 12:04 - Son Güncelleme: 20.10.2021 12:04
1 gün bile 1 yılı kurtarabilir! Bunu yapan 600 gün daha önce maaş almaya başlar! 52, 53, 54 yaşında emekli olabilirsiniz!

1 gün bile 1 yılı kurtarabilir! Bunu yapan 600 gün daha önce maaş almaya başlar! 52, 53, 54 yaşında emekli olabilirsiniz. Her çalışan en kısa sürede emekli olmanın şartlarını merak ediyor. Gün ve prim şartını tamamlayanlar Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) giderek işlemleri tamamlayıp bildirilen süreden sonra maaşlarını almaya başlıyor. Ancak bazı istisnai durumlar da mevcut. Staj sigortasından sonra doğum yapıp sonra çalışmaya başlayan bir anne borçlanabiliyor ve borçlandığı süre kadar işe giriş tarihi geri çekilmektedir. İşte erken emekliliğe dair bilinmesi gerekenler

GALERİ DEVAM EDİYOR
1 gün bile 1 yılı kurtarabilir! Bunu yapan 600 gün daha önce maaş almaya başlar! 52, 53, 54 yaşında emekli olabilirsiniz!

ASKERLİK SÜRESİ EMEKLİLİK YAŞINI GERİ ÇEKEBİLİR

Askerlik süresi emeklilik yaşını geri çekebiliyor. Askerliğin emeklilik yaşını geri çekebilmesi için, sigortadan önce yerine getirilmiş olması gerekiyor. Böylece işe başlangıç tarihi askerlik süresince geriye doğru gidiyor.

1 gün bile 1 yılı kurtarabilir! Bunu yapan 600 gün daha önce maaş almaya başlar! 52, 53, 54 yaşında emekli olabilirsiniz!

Askerliğini sigortadan önce er veya erbaş olarak yapanlar öncelikle işe girdikleri tarihe bakmalı. Bu tarihten geriye doğru kaç ay gittiklerinde yaş şartı değişecekse o kadar gün borçlanarak emekliliği öne çekebilirler.

1 gün bile 1 yılı kurtarabilir! Bunu yapan 600 gün daha önce maaş almaya başlar! 52, 53, 54 yaşında emekli olabilirsiniz!

Çalışırken iş yapabilme gücünü en az yüzde 60 kaybedenler sağlık raporu alarak malulen emekli olabiliyor.

1 gün bile 1 yılı kurtarabilir! Bunu yapan 600 gün daha önce maaş almaya başlar! 52, 53, 54 yaşında emekli olabilirsiniz!

Tarihler tutuyorsa bazen 1 gün borçlanma bile 1 yıl kazandırabilir.

SON DAKİKA