1 gün bile 1 yılı kurtarabilir! Bunu yapan 600 gün daha önce maaş almaya başlar! 52, 53, 54 yaşında emekli olabilirsiniz. Her çalışan en kısa sürede emekli olmanın şartlarını merak ediyor. Gün ve prim şartını tamamlayanlar Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) giderek işlemleri tamamlayıp bildirilen süreden sonra maaşlarını almaya başlıyor. Ancak bazı istisnai durumlar da mevcut. Staj sigortasından sonra doğum yapıp sonra çalışmaya başlayan bir anne borçlanabiliyor ve borçlandığı süre kadar işe giriş tarihi geri çekilmektedir. İşte erken emekliliğe dair bilinmesi gerekenler