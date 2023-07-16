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Haberler Ekonomi SGK girişi 2000-2005 s. kısmi emekli olacak şanslı grup belli oldu! Yeni EYT yasası paketi netleşti! Kadın, erkek 5000 prim + 50-55 yaşla...

SGK girişi 2000-2005 s. kısmi emekli olacak şanslı grup belli oldu! Yeni EYT yasası paketi netleşti! Kadın, erkek 5000 prim + 50-55 yaşla...

EYT yasasıyla birlikte Türkiye'de yaklaşık 5 milyon kişiye emeklilik yolu açıldı. 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlar veya borçlanma yoluyla başlangıcını bu tarihe çekenler belirli prim ve yıl şartlarını tamamlamışlarsa emekli aylığına kavuşabilecek. Peki reform kapsamına hangi EYT'liler girecek? Kısmi emeklilik şartı da değişir mi? İşte detaylar...

takvim.com.tr
16.07.2023 10:33 - Son Güncelleme: 16.07.2023 10:34
Yeni EYT yasası paketi netleşti! SGK girişi 2000-2005 s. kısmi emekli olacak şanslı grup belli oldu! Kadın, erkek 5000 prim + 50-55 yaşla...

Fazla çalışma imkanı olmayan bireyler için kısmi emeklilik seçeneği, yardım eli olarak ön plana çıkıyor. Sigorta başlangıcına ve bağlı olunan kuruma göre belirlenen prim süreleri, 10, 12.5 ve 15 yılla sınırlı olmasına rağmen bu kişilere emeklilik imknı sunuyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'ndan emekli olacaklara yönelik prim gün şartları ise farklılık gösteriyor. Öte yandan 1 milyon Bağ-Kur'lunun prim gün şartının SSK'lılar gibi 7200'e geçilmesi için çalışmalar devam ederken, EYT'liler de beklenti içerisine girdi. İşte detaylar...

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Yeni EYT yasası paketi netleşti! SGK girişi 2000-2005 s. kısmi emekli olacak şanslı grup belli oldu! Kadın, erkek 5000 prim + 50-55 yaşla...

3600 GÜN İLE NASIL EMEKLİ OLUNUYOR?

8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların SSK'dan 3600, Bağ-Kur'dan 5400 günle kısmi emeklilik imkanı da bulunuyor.

Yeni EYT yasası paketi netleşti! SGK girişi 2000-2005 s. kısmi emekli olacak şanslı grup belli oldu! Kadın, erkek 5000 prim + 50-55 yaşla...

Ancak burada yaş şartı devam ediyor.

Yeni EYT yasası paketi netleşti! SGK girişi 2000-2005 s. kısmi emekli olacak şanslı grup belli oldu! Kadın, erkek 5000 prim + 50-55 yaşla...

Yılın, primin ve kadın ise 50, erkek ise 55 yaşın tamamlandığı tarihe göre emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşa kadar çıkı1yor.

Yeni EYT yasası paketi netleşti! SGK girişi 2000-2005 s. kısmi emekli olacak şanslı grup belli oldu! Kadın, erkek 5000 prim + 50-55 yaşla...

SSK'LILARA 5000 GÜN FORMÜLÜ

Tabii bu çalışma, SSK'lılarda da bir beklentiye yol açtı.

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