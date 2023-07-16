SGK girişi 2000-2005 s. kısmi emekli olacak şanslı grup belli oldu! Yeni EYT yasası paketi netleşti! Kadın, erkek 5000 prim + 50-55 yaşla...

Fazla çalışma imkanı olmayan bireyler için kısmi emeklilik seçeneği, yardım eli olarak ön plana çıkıyor. Sigorta başlangıcına ve bağlı olunan kuruma göre belirlenen prim süreleri, 10, 12.5 ve 15 yılla sınırlı olmasına rağmen bu kişilere emeklilik imknı sunuyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'ndan emekli olacaklara yönelik prim gün şartları ise farklılık gösteriyor. Öte yandan 1 milyon Bağ-Kur'lunun prim gün şartının SSK'lılar gibi 7200'e geçilmesi için çalışmalar devam ederken, EYT'liler de beklenti içerisine girdi. İşte detaylar...