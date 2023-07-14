Seyyanen zamlı maaş tablosu netleşti! En düşük memur emekli aylığı 9.877 TL oldu! %17,55 + 8.077 TL ilaveyle...
Kamu kurumlarında memur olarak görev yapan öğretmenler, doktorlar, polisler, hemşireler, avukatlar, mühendisler ve diğer meslek grupları, Temmuz ayı itibarıyla maaşlarını zamlı bir şekilde almaya başlayacak. Memur maaşlarına yüzde 17.55 oranında bir artışın yanı sıra seyyanen zam da yapılacak. Seyyanen zam miktarı olarak tüm memurlara 8077 lira açıklandı. Bu maaş artışı ve seyyanen zam, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen torba yasa ile yürürlüğe girecek. Peki, seyyanen zam ne zaman yatacak? Memur emeklisine seyyanen zam var mı? İşte detaylar...
14.07.2023 09:57 - Son Güncelleme: 14.07.2023 09:57
Memurlar, enflasyon artışına ek olarak yapılan ilave zamla birlikte maaşlarında artış yaşayacak. Zam kararının ardından Polis, Hemşire, Öğretmen, Doktor, Avukat gibi birçok memur, zamli maaşlarının ne zaman ödeneceği konusunda araştırmalara başladı. Öte yandan seyyanen zamla alakalı detaylar merak ediliyor. Peki, memur maaşları ne zaman yatacak? Seyyanen zammı tüm memular mı alacak? İşte bilinmesi gerekenler...
Zamlı memur maaşları belli oldu. Temmuz ayından itibaren binlerce memur maaşını zamlı olarak alacak. Memur maaşlarına enflasyon farkının yanı sıra seyyanen zam eklendi. 2023 yılında en düşük memur maaşı 11 bin 848 lira olarak belirlenirken yeni maaşlar ile birlikte en düşük memur aylığı 22 bin lira olacak.