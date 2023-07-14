Seyyanen zamlı maaş tablosu netleşti! En düşük memur emekli aylığı 9.877 TL oldu! %17,55 + 8.077 TL ilaveyle...

Memurlar, enflasyon artışına ek olarak yapılan ilave zamla birlikte maaşlarında artış yaşayacak. Zam kararının ardından Polis, Hemşire, Öğretmen, Doktor, Avukat gibi birçok memur, zamli maaşlarının ne zaman ödeneceği konusunda araştırmalara başladı. Öte yandan seyyanen zamla alakalı detaylar merak ediliyor. Peki, memur maaşları ne zaman yatacak? Seyyanen zammı tüm memular mı alacak? İşte bilinmesi gerekenler...