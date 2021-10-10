SGK genelge yayımlandı! Aylık 2 bin 840 TL ödenecek! TC kimlik kimlik no ile başvuru yapabilirsiniz!

İşte devletten vatandaşlara verilen o desteklerin detayları.

RAPOR PARASI

Rapor gün sayısı,

Son üç ay içinde alınan üç aylık toplam brüt ücret,

Son üç ay içinde prim, ikramiye vb. ek ödemeler,

Son üç ay içinde toplam prim gün sayınızı hazırlayın.

Örneğin brüt ücreti 2.943 TL olan birisi için hesaplama yapalım.

2.943 / 30 = 98,10 TL bu şekilde iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazanç hesaplanır. Günlük ücret ise 98,10 TL olarak hesaplanır. Unutmayın ki ilk 2 gün için iş göremezlik parası verilmez. Yani en az 3 günlük için rapor parası hesaplanır. Bu da 98,10 x 3 =294,30 TL eder. Ayakta tedavi de 2/3'ü yani 3'te ikisini alır o da 294,30 x 2 / 3= 196,20 TL olacaktır. Tam tersi yatarak tedavi olsaydı 294,30/ 2 = 147,15 TL olarak hesaplanacaktı.