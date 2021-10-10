SGK genelge yayımlandı! Aylık 2 bin 840 TL ödenecek! TC kimlik kimlik no ile başvuru yapabilirsiniz!
SGK tarafından bir genelge yayınlanmıştı. Yayımlanan genelgede devletin vatandaşlara sağladığı desteklere yer verildi. İşte o destekler ve başvuru bilgileri. SGK çeşitli ödemeler yaparak vatandaşları oldukça mutlu ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu bir genelge yayımladı ve vatandaşlara yapılacak ödemeler, desteklere yer verildi. Yayımlanan genelgede iş görmezlik maaşı, çocuk parası, cenaze parası, aile ve çocuk yardımlarına yer verildi.
Sosyal Güvenlik Kurumu bir genelge yayımladı ve vatandaşlara yapılacak ödemeler, desteklere yer verildi. Yayımlanan genelgede iş görmezlik maaşı, GSS primleri, çocuk parası, cenaze parası, aile ve çocuk yardımlarına yer verildi. İşszilik maaşı alacak olan vatandaşlar, SGK prim ödemelerine göre maaş alacaklar. Örneğin en düşük ödeme asgari ücret üzerinden yatırılan primler için ödenecek. Ancak çalışanlar için prim ödemeleri daha yüksek tutardan yapılmışsa maaşlar ödenen rakamlara göre yapılacak.
İşte devletten vatandaşlara verilen o desteklerin detayları.
RAPOR PARASI
Rapor gün sayısı,
Son üç ay içinde alınan üç aylık toplam brüt ücret,
Son üç ay içinde prim, ikramiye vb. ek ödemeler,
Son üç ay içinde toplam prim gün sayınızı hazırlayın.
Örneğin brüt ücreti 2.943 TL olan birisi için hesaplama yapalım.
2.943 / 30 = 98,10 TL bu şekilde iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazanç hesaplanır. Günlük ücret ise 98,10 TL olarak hesaplanır. Unutmayın ki ilk 2 gün için iş göremezlik parası verilmez. Yani en az 3 günlük için rapor parası hesaplanır. Bu da 98,10 x 3 =294,30 TL eder. Ayakta tedavi de 2/3'ü yani 3'te ikisini alır o da 294,30 x 2 / 3= 196,20 TL olacaktır. Tam tersi yatarak tedavi olsaydı 294,30/ 2 = 147,15 TL olarak hesaplanacaktı.
EV HİZMETİNDE ÇALIŞANLAR
Bu işlerin ay içinde 10 günden az ve 10 günden fazla yapılıp yapılmadığına göre işlem yapılacak. Ayda 10 günden az çalışanlar iş kazası ve meslek hastalığı yönünden sigortalı sayılacak, primleri çalıştıran kişi tarafından ödenecek, sigortalılar isterlerse takip eden ayın sonuna kadar uzun vade (emeklilik) ve genel sağlık sigortası primi ödeyebilecek. Ayda 10 gün ve üzerinde çalışanların primleri işverenleri tarafından kolay işverenlik uygulamaları çerçevesinde yatırılacak.
Evinde ayda 10 günden az süre ile sigortalı çalıştıranlar, bu kişiler için çalıştırdıkları her bir gün için asgari ücretin günlük tutarının yüzde 2'si oranında iş kazası ve meslek hastalığı primi ödenecek. İş kazası ve meslek hastalığında 1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 tarihleri arasında bir gün için ödenecek tutar 2.39 lira
İŞSİZLİK MAAŞI
İşszilik maaşı alacak olan vatandaşlar, SGK prim ödemelerine göre maaş alacaklar. Örneğin en düşük ödeme asgari ücret üzerinden yatırılan primler için ödenecek. Ancak çalışanlar için prim ödemeleri daha yüksek tutardan yapılmışsa maaşlar ödenen rakamlara göre yapılacak. İşte o rakamlar.