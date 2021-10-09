PTT ya da ATM'den hemen çekin! ASHB'den yüzleri güldürecek yardım ödemesi var! İşte başvuru koşulları
Milyonlarca kişiye sosyal yardım ödemesi yapılıyor. İlk olarak bin TL olarak başlatılan ödeme miktarı 100 TL artırılarak 1.100 TL oldu. 1100 liralık destek için için başvurular alınmaya devam ediyor. Başvuruya dair merak edilen tüm bilgiler haberimizde kapsamlı bir şekilde yer alıyor. ASHB destek ödemesi için başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor. Destek için bugüne kadar milyonlarca vatandaş başvurusunu tamamladı ve ödemesini aldı. Değerlendirme sonucuna göre yardıma ihtiyacı olanların ödemeleri hesaplarına yatırıldı. Bu bağlamda henüz başvuru yapmamış olanlar ise detaylar hakkında araştırma yapıyor.
09.10.2021 13:55
- Son Güncelleme: 09.10.2021 13:55
PTT ya da ATM'den hemen çekin! ASHB'den yüzleri güldürecek yardım ödemesi var. Çalışan çalışmayan ASHB'den bin 100 TL yardım müjdesi var. Onaylandığı an ATM'den anında çekilebiliyor 1100 TL destek ödemesi için başvurular halen e-Devlet üzerinden alınmaya devam ediyor. Vatandaşı ekonomik anlamda korumak amacıyla başlatılan destekler için başvuru bilgileri merakla araştırılıyor. 1100'er liralık destek içeren Salgın Sosyal Destek Programı kapsamında, 20 Nisan tarihinde başlayan başvurular e-Devlet'ten kolaylıkla tamamlanabiliyor. Başvurudan sonraki süreç e-Devlet üzerinden takip edilebiliyor.