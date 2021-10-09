Gözler oradaydı ve netleşti! 30.000-50.000 TL hemen alın! 3 ay ödeme yok! 36 ay vadeli İşte alma ekranı
Nakit gereksinimi olan vatandaşlar bankaların yollarını aşındırıyor. İNG Bank, devlet bankalarının başlattığı kredi kampanyalarında en ilgi çeken oranlarla kredi gerçekleştiren özel bankalardan biri olmuştu. Bu bağlamda İNG bank 30.000 TL ve 50.000 TL'ye 1.49 faiz oranıyla kredi vermektedir. Müşterilerinin kredi risk puanlarına göre kredi olanağı yayınlayan banka; yüksek kredi puanına sahip olan müşterilerine düşük faizle, düşük kredi puanına sahip olan müşterilerine ise yüksek faizle kredi olanağı sundu. Bu şekilde kredi vermeye devam eden banka Ekim ayı kredi özellikleri belli oldu.
ING'li olun ya da olmayın, Cepte Kredi ile %1,35'ten başlayan faizlerle gereksinim kredinize şubeye gitmeden, dilediğiniz zaman, dilediğiniz yerden başvurun. Üstelik 36 aya varan vade ve 3 ay erteleme alternatifi ile.. İster bütçenizi yormayacak faiz oranlarından yararlanın dilerseniz Turuncu Ekstra nakit iade avantajıyla rahat rahat ödemenin tadını çıkarın. İNG Bank, devlet bankalarının başlattığı kredi kampanyalarında en ilgi çeken oranlarla kredi gerçekleştiren özel bankalardan biri olmuştu. Müşterilerinin kredi risk puanlarına göre kredi olanağı yayınlayan banka; yüksek kredi puanına sahip olan müşterilerine düşük faizle, düşük kredi puanına sahip olan müşterilerine ise yüksek faizle kredi olanağı sundu.
İNG BANK KREDİ ÖZELLİKLERİ
İNG Bank, devlet bankalarının başlattığı kredi kampanyalarında en dikkat çeken oranlarla kredi sağlayan özel bankalardan biri olmuştu.
Müşterilerinin kredi risk puanlarına göre kredi imkanı sunan banka; yüksek kredi puanına sahip olan müşterilerine düşük faizle, düşük kredi puanına sahip olan müşterilerine ise yüksek faizle kredi imkanı sundu. Bu şekilde kredi vermeye devam eden banka Ekim ayı kredi özellikleri belli oldu.
İhtiyaç kredisi başvurusu için gerekli belgeler nelerdir?
T.C uyruklu kişiler için Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi veya Pasaport; yabancı uyruklu kişiler için Pasaport ve Oturma İzni Belgesi
Başvuru sahibi adına, son 3 aya ait İkametgâh Belgesi ya da doğalgaz, elektrik, sabit telefon, cep telefonu faturalarından herhangi biri
Bu belgelere ek olarak, çalışma durumununa göre aşağıdaki belgeler de gereklidir.
Ücretli çalışanlar:
Son aya ait maaş bordrosu fotokopisi veya çalıştığı firmanın imza sirkülerinin olduğu maaş yazısı
Maaş yazısının olduğu durumlarda çalıştığı firmanın imza sirküleri
Emekliler:
İlgili sosyal güvenlik kurumunca düzenlenmiş kimlik belgesi
Gelirini belgeleyen banka hesap cüzdanı fotokopisi
Tüzel kişiliği olmayan gerçek kişi tacirler ile serbest meslek erbabı:
Son yıla ait vergi levhası fotokopisi
Meslek kuruluşundan alınan varsa üyelik belgesi fotokopisi
Vergi dairesi onaylı son yıla ait hesap vaziyeti ve eki işletme hesabı özeti
Firma ortağının vergi levhası
Çiftçiler:
Çiftçilik belgesi
*ING gerekliği gördüğü durumlarda ek belge ve teminat talep etme hakkına sahiptir.
750 TL harcamayı tamamlamazsam herhangi bir ceza öder miyim?
750 TL harcama gerçekleşmediğinde herhangi bir cezai yaptırım uygulanmaz. Ancak harcama koşulunun yerine getirilmediği ayın sonrasındaki ay için yeni nakit iade hakkı kazanılamaz.
Turuncu Ekstra Avantajlı Kredi faizi arttığında, kredime yansıyan faiz de artar mı?
Turuncu Ekstra Avantajlı Kredi kullandığınızda yansıyacak faiz oranı kredi vadesi boyunca değişmez. Kredi faiz oranlarının artması ya da düşmesi vadeniz boyunca yansıyan faiz oranınızı etkilemez.
Nakit iade nasıl hesaplanır?
Örn: Kredi anapara tutarı 10.000 TL, sözleşme faiz oranı %2, Turuncu Ekstra'lı avantajlı faiz oranı %1,70 olduğunda; faiz farkı tutarı 10.000 TL * (%2-%1,7) = 30 TL KKDF: 30 TL*%15= 4,5 TL BSMV: 30 TL*%5= 1,5 TL ödenecek toplam nakit tutarı: 30 TL + 4,5 TL + 1,5 TL = 36 TL