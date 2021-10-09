Gözler oradaydı ve netleşti! 30.000-50.000 TL hemen alın! 3 ay ödeme yok! 36 ay vadeli İşte alma ekranı

İhtiyaç kredisi başvurusu için gerekli belgeler nelerdir?

T.C uyruklu kişiler için Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi veya Pasaport; yabancı uyruklu kişiler için Pasaport ve Oturma İzni Belgesi

Başvuru sahibi adına, son 3 aya ait İkametgâh Belgesi ya da doğalgaz, elektrik, sabit telefon, cep telefonu faturalarından herhangi biri

Bu belgelere ek olarak, çalışma durumununa göre aşağıdaki belgeler de gereklidir.