SGK, EYT sonrası güncelledi! İlk işe giriş tarihi 1999-2000-2008 sonrası olanlar için yeni emeklilik şartları tablosu A’dan Z’ye değişti

SGK tarafından yayınlanan EYT tablosuna göre, ilk işe giriş tarihi 8 Eylül 1999 ve öncesi olan kişiler, sigortalılık süresi ve prim şartını doldurdukları anda yaş şartı aranmaksızın hemen erken emeklilik hakkı elde edeceklerdir. Bu kişiler, ilk işe giriş yılına göre en az 5000 prim günü, en fazla ise 5975 prim günü ile kadınlarda 20 yıl, erkeklerde ise 25 yıl prim şartı ile emekli olabileceklerdir.