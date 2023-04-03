SGK, EYT sonrası güncelledi! İlk işe giriş tarihi 1999-2000-2008 sonrası olanlar için yeni emeklilik şartları tablosu A'dan Z'ye değişti
Türkiye'de emeklilik şartları, yapılan yasal düzenleme ile 8 Eylül 1999 tarihinde değiştirilerek, aranılan prim günü ve hizmet yılı şartına yaş şartı da eklenmiştir. Bu düzenleme sonrasında milyonlarca kişi emeklilik için gün sayarken yaş şartı nedeniyle bu hakkını kaybetmiştir. AK Parti tarafından hazırlanan kanun teklifi meclisten geçirilerek onaylanmış ve emeklilik sistemi ve şartları 8 Eylül 1999 öncesi ve sonrası olmak üzere iki ana kategoriye ayrılmıştır.
03.04.2023 12:59 - Son Güncelleme: 03.04.2023 12:59
SGK tarafından yayınlanan EYT tablosuna göre, ilk işe giriş tarihi 8 Eylül 1999 ve öncesi olan kişiler, sigortalılık süresi ve prim şartını doldurdukları anda yaş şartı aranmaksızın hemen erken emeklilik hakkı elde edeceklerdir. Bu kişiler, ilk işe giriş yılına göre en az 5000 prim günü, en fazla ise 5975 prim günü ile kadınlarda 20 yıl, erkeklerde ise 25 yıl prim şartı ile emekli olabileceklerdir.