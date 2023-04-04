EYT, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı Nisan 2023 maaş takvimi kesinleşti! Tahsis numarası belli oldu! Emekliye 18.500 TL toplu ödeme! 7.500 TL ve üstü alanlar...
Emekliler ve memurlar nisan ayı maaş ödemelerini bekliyor. Emekli taban maaşlarının 7.500 TL'ye yükselmesi, bayram ikramiyesinin ise 2.000 TL olması heyecanı ikiye katladı. Bu ay emekliler birden fazla ödemeye hak kazanıyor. Peki, nisan ayı maaşları ne zaman yatacak? İşte konu hakkında detaylar...
04.04.2023 08:59 - Son Güncelleme: 04.04.2023 09:00
Emeklilere yapılan 7.500 TL taban maaş güncellemesinin ardından ödemeler merakla bekleniyor. Bu ay Ramazan Bayramı ikramiyesi dahil birçok ödemeyle birlikte emekliler 18.500 TL'ye varan kazanç sağlayacak. EYT'liler de bu fırsattan yararlanacak. Nisan ayıyla beraber maaşların ve ek kazançların yatacağı tarih araştırılmaya başlandı. Peki, Nisan ayı emekli maaşları ne zaman yatacak? Bu ay emekli ve emekli memur maaşları erken ödenir mi? İşte detaylar...
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişiklikle, gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda ödenen 1100'er lira 2000 liraya çıkarılacak.