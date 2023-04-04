EYT, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı Nisan 2023 maaş takvimi kesinleşti! Tahsis numarası belli oldu! Emekliye 18.500 TL toplu ödeme! 7.500 TL ve üstü alanlar...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI TEKLİFİ KOMİSYONDA KABUL EDİLDİ!

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye ve emekliye bayram ikramiyesinin 2 bin TL'ye çıkarılmasını içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.