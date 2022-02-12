Faturanız ile birlikte PTT’ye gitmeniz yeterli! 1.150 TL’yi anında alabilirsiniz! Doğalgaz desteği başvuru şartları ise…

DOĞAL GAZ DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Hali hazırda her yıl hanelere kömür yardımı yapılıyordu. Bu yıl ilk kez doğal gaz desteği de yapılacak. Bakan Yanık konuya ilişkin "Kömür yardımlarını uzun süredir yapıyoruz artık doğal gaz ile ilgili de bir çalışma yaptık. Hem eğer ihtiyaç varsa ya da henüz doğal gaz ulaşmadıysa kömür yardımı devam ediyor.