Faturanız ile birlikte PTT’ye gitmeniz yeterli! 1.150 TL’yi anında alabilirsiniz! Doğalgaz desteği başvuru şartları ise…
Devletten dar gelirli ailelere karşılıksız yardımlar gelmeye devam ediyor ve en ilgi çekenler arasında doğalgaz fatura desteği yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı gereksinim sahibi olan, tespit edilen şartları taşıyan vatandaşlara 1.150 TL'ye kadar doğalgaz desteği sağlıyor. Faturanız ile eş güdümlü PTT'ye gitmeniz yeterli. Şimdilik müracaatını tamamlamamış olanlar Doğalgaz desteği müracaat şartları ile alakalı incelemelerini hızlandırdı. İşte mevzuya dair son gelişmeler!
2022 yılının en dikkat çeken konuları arasında doğalgaz desteği yer alıyor ve kimlerin bu imkandan yararlanabileceği merak ediliyor. Doğalgaz desteği başvuru şartları neler, başvurular başladı mı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu. Konuyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan açıklama geldi mi, son gelişmeler neler? Faturanız ile birlikte PTT'ye giderek anında 1.150 TL'ye kadar doğalgaz desteği alabiliyorsunuz. İşte ayrıntılar!
DOĞAL GAZ DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Hali hazırda her yıl hanelere kömür yardımı yapılıyordu. Bu yıl ilk kez doğal gaz desteği de yapılacak. Bakan Yanık konuya ilişkin "Kömür yardımlarını uzun süredir yapıyoruz artık doğal gaz ile ilgili de bir çalışma yaptık. Hem eğer ihtiyaç varsa ya da henüz doğal gaz ulaşmadıysa kömür yardımı devam ediyor.