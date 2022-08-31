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SGK dökümünüzde bu harfler varsa dikkat! Emeklilik iptal oluyor

Son dakika emekli haberleri | Çalışanlar iş yaşamları boyunca rahat ve huzurlu bir emeklilik geçirmenin hayalini kuruyor. Emekli olmak için yıllarca çalışmak gerekirken, bazen de farklı yollara başvuranlar çıkabiliyor. SGK bu tip durumların önüne geçebilmek için çalışma yürütüyor. SGK dökümünde bulunan bazı harfler ise emeklilik hakkınızı etkileyebiliyor! İşte detaylar...

31.08.2022 22:27 - Son Güncelleme: 31.08.2022 22:27
SGK dökümünüzde bu harfler varsa dikkat! Emeklilik iptal oluyor

Türkiye'de emeklilik için mutlaka SGK'ya prim ödemek gerekiyor. Bu primler de ya bir işyerinde çalışarak ya da kendi işinizi yaparak ödemek mümkün.

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SGK dökümünüzde bu harfler varsa dikkat! Emeklilik iptal oluyor

Ayrıca isteğe bağlı sigorta ya da borçlanmalar yoluyla da prim kazanılıyor. İşe ilk girdiğimiz tarihe göre prim gün sayımız belirleniyor.

SGK dökümünüzde bu harfler varsa dikkat! Emeklilik iptal oluyor

Bu primlerimizin, daha doğrusu hizmetlerimizin dökümünü artık E-Devlet sistemi üzerinden rahatça görebiliyoruz. Böylece sigortamız yapılmış mı, primlerimiz ödenmiş mi, bizim adımıza mı başkası adına mı yazılmış hepsini görebiliriz.

SGK dökümünüzde bu harfler varsa dikkat! Emeklilik iptal oluyor

Ancak primlerinizin geçerli olması için mutlaka fiili çalışmanız olmalı. Halk arasında 'hatır sigortası' denilen uygulamalar, yani çalışmadan bir yakınınızın işyerinde sigortalı gösterilme hali ileride başınıza iş açabilir.

SGK dökümünüzde bu harfler varsa dikkat! Emeklilik iptal oluyor

AYRINTILARI CİDDİYE ALIN
İnternetten ya da E-Devlet'ten hizmet dökümünüze baktığınızda sigorta prim listenizde bazı harfler görüyorsanız ciddiye alın. Çünkü bu harfler emekliliğinizi ya da sigortanızı iptal ettirebilir.

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