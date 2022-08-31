SGK dökümünüzde bu harfler varsa dikkat! Emeklilik iptal oluyor
Son dakika emekli haberleri | Çalışanlar iş yaşamları boyunca rahat ve huzurlu bir emeklilik geçirmenin hayalini kuruyor. Emekli olmak için yıllarca çalışmak gerekirken, bazen de farklı yollara başvuranlar çıkabiliyor. SGK bu tip durumların önüne geçebilmek için çalışma yürütüyor. SGK dökümünde bulunan bazı harfler ise emeklilik hakkınızı etkileyebiliyor! İşte detaylar...
31.08.2022 22:27 - Son Güncelleme: 31.08.2022 22:27
Türkiye'de emeklilik için mutlaka SGK'ya prim ödemek gerekiyor. Bu primler de ya bir işyerinde çalışarak ya da kendi işinizi yaparak ödemek mümkün.