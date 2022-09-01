Emekliliğini bekleyen SSK, Bağkur, 4c'li! 47-48-49 yaşında... Yaşı beklemeyin 6, 7,8 yıl erken emekli olun!
Erken emekli olma hayali kuran 4a, 4b, 4c'li, EYT'siz emeklilik hayatı yaşamak isteyenler 6, 7,8 yıl erken emekli olabilirsiniz. Borçlanma yolunu bilmeyen yoktur. Fiili Hizmet Süresi Zammı (FHSZ) ile de işe giriş tarihi öne çekilebiliyor. Böylelikle hesapladığınız tarihten önce emekliliğe kavuşabilirsiniz. Peki emeklilikte borçlanma nedir? Kimler borçlanabilir? Fiili Hizmet Süresi Zammı (FHSZ) ile kimler erken emekli olabilir?
EYT çalışması devam ederken emekliliğini bekleyen milyonlarca kişi 'Nasıl erken emekli olurum?' sorusuna yanıt arıyor. Kadınlarda doğum, erkeklerde de askerlik borçlanması ile emekliği erken yaşamak mümkün. EYT dışında bazı yollarla erken emeklilik sağlayabilirsiniz. Erken emekli olmak imkansız değil. Bir çok yolu olduğu halde bazı vatandaşlar bilmediği için emekliliğini erkene çekemiyor. Borçlanmanın yanı sıra yıpranma dediğimiz, kanunun Fiili Hizmet Süresi Zammı (FHSZ) diye tarif ettiği bu avantaj, çalışılan sürelere belli oranda gün eklenerek ve işe girişi geriye çekerek emeklilik imkanı sağlıyor. Peki, kimler erken emekli oluyor? Hangi işlerde çalışanlar erken emekli olabilir? İşte tüm merak edilen detaylar...
EYT'LİLERE EMEKLİLİK İMKANI
Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) yönelik çalışmalar sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde kurulan ekiple yürütülen çalışmalar hız kazandı. Yıl sonuna kadar düzenlemenin tamamlanması planlanıyor. Yaşa takılanlara emeklilik yolunu açacak düzenlemede formüller sonbaharda şekillenecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri de maliyet hesaplarını gerçekleştirecek.
EYT yasası beklenirken bir yandan da emeklilik yaşını nasıl öne çekebilirim sorusu gündemde yer alıyor.
Ülkemizde erken emeklilik için çeşitli yollar var. Annelere, doğum borçlanması erken emeklilik yolunu açıyor. Ayrıca engelli çocuğu olanlara farklı bir imkan sunuluyor.
İşte erken emeklilik yolları:
1. Kimler borçlanma yapabilir?
Hangi kurumdan olursa olsun bütün kadın çalışanlar, yani SSK'lı olanlar, kendi işini yapan Bağ-Kur'lular ve memur olan anneler doğum borçlanması yapabiliyor. İsteğe bağlı sigorta ödeyerek Bağ-Kur'lu olanların da doğum borçlanması imkanı var. Ancak borçlanma yapabilmek için doğumların ilk sigortalı olunan tarihten sonra gerçekleşmesi gerekiyor. Yani sigorta olmadan önce dünyaya gelen çocuklar için böyle bir borçlanma imkanı tanınmıyor. Ayrıca çocuğun sağ olması gerekiyor. Doğduktan sonra bir müddet yaşayan çocuklar için yaşadığı süre kadar borçlanma yapılabiliyor.