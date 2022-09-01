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Haberler Ekonomi Milyonlara 10 müjde! İşçileri, emeklileri, borçluları, kiracıları, EYT’lileri ve memurları yakından ilgilendiriyor

Milyonlara 10 müjde! İşçileri, emeklileri, borçluları, kiracıları, EYT’lileri ve memurları yakından ilgilendiriyor

Bu aydan itibaren milyonları ilgilendiren düzenlemeler hayata geçecek. Konut hamlesi için bu ay düğmeye basılırken, Ekim'den itibaren de borcu olanları rahatlatacak, çalışanlara yeni haklar getirecek, gelirleri artıracak düzenlemeler hayata geçirilecek.

Çığıl Ön Yener
01.09.2022 06:57 - Son Güncelleme: 01.09.2022 06:57
Milyonlara 10 müjde! İşçileri, emeklileri, borçluları, kiracıları, EYT’lileri ve memurları yakından ilgilendiriyor

Sonbaharda ekonomi gündemi yoğun olacak.

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Milyonlara 10 müjde! İşçileri, emeklileri, borçluları, kiracıları, EYT’lileri ve memurları yakından ilgilendiriyor

Çalışanları, emeklilik bekleyenleri, borcu olanları, ev almak isteyenleri ilgilendiren önemli adımlar atılacak.

Milyonlara 10 müjde! İşçileri, emeklileri, borçluları, kiracıları, EYT’lileri ve memurları yakından ilgilendiriyor

Eylül'de konut hamlesi için düğmeye basılırken, Ekim'den itibaren de milyonları ilgilendiren düzenlemeler torba yasa tasarısı olarak Meclis'e sevk edilecek.

Milyonlara 10 müjde! İşçileri, emeklileri, borçluları, kiracıları, EYT’lileri ve memurları yakından ilgilendiriyor

İşte sonbahar müjdeleri:

Milyonlara 10 müjde! İşçileri, emeklileri, borçluları, kiracıları, EYT’lileri ve memurları yakından ilgilendiriyor

1. KONUTTA DEV HAMLE: Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında, TOKİ eliyle 81 ilde sosyal konutlar inşa edilecek.

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