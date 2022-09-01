Milyonlara 10 müjde! İşçileri, emeklileri, borçluları, kiracıları, EYT’lileri ve memurları yakından ilgilendiriyor
Bu aydan itibaren milyonları ilgilendiren düzenlemeler hayata geçecek. Konut hamlesi için bu ay düğmeye basılırken, Ekim'den itibaren de borcu olanları rahatlatacak, çalışanlara yeni haklar getirecek, gelirleri artıracak düzenlemeler hayata geçirilecek.
01.09.2022 06:57 - Son Güncelleme: 01.09.2022 06:57
1. KONUTTA DEV HAMLE: Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında, TOKİ eliyle 81 ilde sosyal konutlar inşa edilecek.