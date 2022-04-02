SGK bu yıl faizsiz konut kredisi veriyor kampanya başlattı! Borçsuz ev almak isteyenlere müjde! Başvurular direkt Ziraat Bankası şubelerine yapılacak

FAİZSİZ KONUT KREDİSİNDEN YARARLANACAK HAK SAHİPLERİ KİMLERDİR?

👉5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı maddesi ile mülga 45 inci ve 64 üncü maddelerine göre, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesine göre, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması

👉Hakkında Kanuna göre, 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malulü olmaları sebebiyle kendilerine aylık bağlananların

👉Yukarıdaki kanunlar kapsamına giren sebeplerle hayatını kaybedenlerin dul ve yetimlerinin,

👉Harp veya vazife malullüğü aylığı almakta iken faizsiz kredi hakkından yararlanmaksızın hayatını kaybedenlerin dul ve yetimlerinin,

👉Yukarıdaki haller kapsamında harp veya vazife malulü sayılanlardan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam eden kamu görevlilerinin,

👉İlgili mevzuatına göre aylık bağlanan malullerden, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında çalışmaya başlamaları nedeniyle ödenmekte olan aylıkları kesilenlerin,

👉684 sayılı KHK kapsamında olan 15 Temmuz Gazilerinin

Faizsiz Konut Kredisinden yararlanma hakkı bulunmaktadır.